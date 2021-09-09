Son dakika: Emekli olan kişilere 1500 TL bugün hesaplara yatmaya başladı

Emekli olan kişilere 1500 TL bugün hesaplara yatmaya başladı. Emekli olan kişilere 1500 TL'ye kadar anında nakit ödemeleri bugün başlıyor. Sizlerde emekliyseniz 1500 TL'ye kadar nakit ödemelerinizi banka hesabınıza üzerinden alabilirsiniz. Emekli olan kişileri 1500 TL'ye kadar artı para imkanı sunuluyor. Sizlerde bankalar üzerinden 1500 TL'ye kadar artı para almak istiyorsanız emekli maaşı o hesabınızın olduğu banka üzerinden hemen başvurunuzu yapabilir online ve internet bankacılığı aracı ile de hesabınızı aktarabilirsiniz. Bankalar yapmış olduğu bu duyuruda 1500 TL alt limit olarak belirlemiş daha yüksekliklerde de artı para imkanı sizlere sunacaktır.

Ziraat bankası'ndan 1500 TL ödeme bugün hesaplarda

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişileri 1500 TL ödeme bugün yapılıyor. Başvuru yaptığınız gibi 5 dakika içerisinde 1500 TL artı para alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden mobil uygulamaya girerek buradan başvurunuzu bırakabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli maaşı alan kişilere 1500 TL'ye kadar ödemeyi hızlı bir şekilde yapacak. Kredi notu yüksek olan kişiler daha yüksek limitlerde de onay alabilecekler. Emekli olan kişiler 1500 TL'ye kadar hesaplarına aldıklarında bu parayı istedikleri zaman kullanabileceklerdir.

Vakıfbank'tan 1500 TL ödeme

Bir diğer kamu Bankası VakıfBank üzerinden emekli maaşı alan kişilerde 1500 TL artı para alabiliyor. Vakıfbank üzerinden 1500 TL almak için Vakıfbank mobil uygulamasına girebilir, buradan başvurunuzu bırakabilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuru hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve onaylanan tutar bugün hesabımıza hemen yatacaktır. Vakıfbank kişilerin Kredi notuna göre değerlendirme verdiği için 1500 TL ve üzerinde de işlem yapabilmektedir.

QNB Finansbank'tan 1500 TL ödeme

Finansbank üzerinden de 1500 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Finansbank üzerinden yapılacak olan bu ödeme mobil uygulama üzerinden veya banka ATM sinden başvuru yapılarak veriliyor. Emekli maaşınızı bu bankadan alsanız da almasanız da banka hesabınız varsa 1500 TL ödeme alabilirsiniz. QNB Finansbank 1500 TL ödemelerde 12 ay vadeli olarak nakit avans verecektir. Finansbank üzerinden 1500 TL ödeme alan kişiler bu limitleri istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Ayrıca bu bankanın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu da yapabiliyorsunuz. Kredi ihtiyacınız varsa finansbank'ın mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak 100.000 TL'ye kadar aynı gün içerisinde onay alabilirsiniz.