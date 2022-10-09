Baba Dizisi Yeni Bölümde Neler Yaşanacak? Senaristler Tepki Topladı

Salı akşamlarında seyirci karşısına çıkmaya devam eden Baba isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümde yaşanacak olan olaylar ile merak konusu oldu. Seyirci grubu söz konusu dizinin 2. sezonda elde edeceği izlenme oranlarını tahmin edemiyor ve yaşanacak olan gelişmeler tartışılıyor. Dizi her ne kadar elde ettiği sonuçlar ile ortalamanın altında sonuçlar alsa da yine de tüm izleyiciler kategorilerinde çok güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Sadık bir izleyici grubuna sahip olan Baba dizisi yeni sezonda elde edeceği sonuçlar ile sosyal medyada da konuşuldu fakat seyirci grubunu ve kanal dizinin reyting oranlarında biraz daha yükselmeye ihtiyaç duyduğu konusunda hem fikir. Sizler için haberimizin devamında reyting konusunda sorun yaşayan Baba isimli televizyon dizisi projesi hakkında merak edilenleri ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Gece senaristi Gökhan Horzum ise projenin 2. sezonunda en çok tepki çeken isimler arasında yer aldı ve senarist olması sebebiyle neler yapacağı konusunda çeşitli fikirler öne sürüldü. Proje ilk sezonun sonlarına doğru bazı izleyici kaybı yaşamış ve bununla mücadele etme durumunda kalmıştı. İzleyici grubu senaristin diziye bir doping yapması ile kaybedilen izleyici grubunun bir kısmının tekrardan kazandırılabileceğini düşünüyor ve bu durumu savunuyor. Sezon sonuna doğru reyting oranları ortalamanın biraz üzerine çıkarsa Baba dizisi performansı ile takdir toplayabilir. Dizinin yeni bölümünde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın karşılıklı sahneleri seyirci grubunun nefesini kesmiş ve o anlar çok heyecanlı bir şekilde izlenilmişti.

Projenin ikinci yeni sezonunda hikaye çok fazla değişikliğe uğramış ve yeni isimler oyuncu kadrosuna dahil olmuştu. Seyirci grubu dizinin 2. sezonunda heyecanlı sahneler ile karşılaşmış ve projenin bir dopinge ihtiyaç duyduğu konuşulmuştu. Dizinin sadık izleyici grubu her ne kadar Baba dizisinin performansından memnuniyet duysa da dizinin sonraki bölümlerde izlenme oranını arttırması gerektiği düşünülüyor. Gökhan Horzum projenin 2. sezonunda yeni bir atak yapabilir ve diziye karşı ilgi de bu şekilde artış gösterebilir.

Yayın hayatına devam edebilmesi için Baba dizisinin bu şekilde bir sürece ihtiyaç olduğu düşünülüyor ve dizi hakkında ne türde adımların atılacağı merak ediliyor. Bu türde adımların fazla vakit kaybedilmeden atılması sonucunda hikaye çok etkili bir noktaya ulaşabilir.

Ay Yapım imzalı olarak Show TV ekranlarında çok başarılı oyuncuları ile seyirci karşısına çıkan Baba dizisinin yeni bölüm tanıtımı da merak içerisinde bekleniyordu. Sonunda tanıtım yayınlandı ve seyirci kitlesi 19. bölümde neler yaşanacağı hakkında bir fikir sahibi oldu. Tanıtımda Emin karakterinin Kadir ile beraber eve döndüğü görüldü. Çağrı Bayrak tarafından yönetmenliği yapılan Baba dizisi Show TV ekranlarında salı akşamlarında seyirci karşısına çıkıyor ve dizi yeni bölümlerini sergiliyor. 19. yeni bölümüyle merak konusu olan Baba dizisi fragmanı ile ilgileri üzerine çekiyor.