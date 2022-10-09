9 Ekim 2022 Koç Dolunayı Burçlar Üzerindeki Etkisi!

Koç dolunayı 9 Ekim 2022 tarihinde saat 23.55'te meydana gelecek ve pek çok etkileri içerisinde barındıracak. 9 Ekim tarihinde yaşanan Koç dolunayı yönetici gezegeni olan Mars'ın sert etkileşimi ile birlikte önemli tamamlanmaları da insanların önlerine çıkaracak. Şifa ve acının temsilcisi chiron dolunayda kavuşum yapacak ve bu şekilde yaraların, eksikliklerin ve geçmiş travmaların su yüzüne çıkmasına şahitlik edilecek.

Bu dönem içerisinde iyileşmeye açık olan kapılar yaraların temizlenmesine fayda sağlayacak ve pek çok insan kendisiyle yüzleşecek. Diğer taraftan önemli farkındalıklar da 9 Ekim Koç dolunayı sayesinde yaşanabilir ancak yetersizlik duygusu ile başa çıkmakta zorluk yaşanabilir. Pek çok insan da yetersizlik duygusu sebebi ile zor saatler geçirecektir. Bunu yanı sıra geçmişten gelen kaygı ve Korkular ile de 9 ekim tarihinde yüzleştirebilir ve bu durumun etkileri ile karşılaşılabilir.

9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen dolunayın yönetici gezegeni olan Mars bireysel girişimlere cesareti mücadeleyi öne çıkartacak. Venüs ve Güneş’in terazi burcu geçişi ortaklık, aşk arkadaşlık, evlilik, hukuksal ilişkiler ve iş birlikleri ile ilgili olacak ve 10 gün boyunca bu alanlar mercek altında yer alacak. Diğer taraftan bütün ilişkilerde sabır gösterilmiş biriktirilmiş ve alttan alınmış durumlar adeta bir volkan gibi patlayabilir ve bu durumlara karşı kontrol de kaybedilebilir. Bütün sorunlar Dolunay yoğun enerjilerini ortaya çıkarması ardından görünür olacak ve idare etme mekanizması da ortadan kalkarak yok olacak. Bunun yanı sıra dolunayın Koç burcunda gerçekleşme sebebiyle tahammül sınırları açılacak ve söylemekten kaçınılan sözler dile getirilecek. Bazı kişiler artık yeter çok sabrettim diyerek ipleri kopartmak isteyebilir ve bunun için bir dönüşüm sürecine girebilir. Ertelenen bütün işler için de cesaret bulunarak harekete geçirmesi mümkündür.

Terazi Koç aksında gerçekleşecek olan Dolunay sayesinde denge sağlanacak ve denge kurmak ile ilgili olaylar yaşanacak. Hukuk arayışı, adalet ve hak arayışı da hayatımızın her alanında yer alacak ve bu temalar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Mars Merkür karesi ile Mars Neptün karesi aldanmalara, yanlış anlaşılmalara, güvensiz durumlara, belirsiz olaylara ve aldatmalara dikkat çekecek ve Uranüs Satürn karesi de özgürlük ile kurallarının arkasındaki baskıyı ön plana çıkaracak. Bu durumda düzene karşı gelmek istenebilir ve bazı insanlar isyankar bir şekilde davranabilir.

İnsanların sesleri Dolunay sebebiyle otoriteye karşı yükselebilir ve değişim dalgaları başlayabilir. Var olan açı daha önce de görünmüş ve önemli dönüşümler meydana gelmişti. Yeni dönemde her türlü etkileşim ve gerginliklere açık olacağız ve köklü yenilenmeler yaşanacak. Dikkat edilmesi gereken konu ise kimseye gereğinden fazla güvenilmemesi olacak ve kimse hakkında büyük beklentilere girmemek olacak.

Devlet başkanları, liderler ve yönetim ile ilgili temalar da Dolunay döneminde ön plana çıkabilir ve dünya çapında yankı uyandıracak eylemler harekete geçerek gündemde yer alabilir. Patlamalar ve savaş enerjileri de artış gösterebilir ve sağlık sektöründe düzenlemeler yaşanabilir.