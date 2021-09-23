Aziz Dizisi Tüm Dengeleri Değiştirecek

Kısa süre içerisinde Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacak olan Aziz dizisi çekimlerin yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Hikayenin Antakya'da geçtiği öğrenilirken setten görüntüler de basına yansımaya devam etti ve ilgi ile karşılandı. Proje Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasından hemen önceki senelerde geçecek.

Seyirci kitlesini yıllar öncesine götürecek olan Aziz projesinde Damla Sönmez, Murat Yıldırım ve Simay Barlas başrollerde bulunacak. Ü başarılı ismin merak içerisine diziyi bekleyen hayranları ise sosyal medyada paylaşımlar gerçekleştirdi ve yorumlar yaptı.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım 4 senelik dizi özlemini 2020 senesinde rol aldığı Ramo ile sonlandırılmıştı. Aynı kanalda seyirci karşısına çıkan aksiyon dizisi ile güçlü bir şekilde geri dönüş yapan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, ikinci sezonda daha yüksek reyting oranlarına ulaşmıştı. Oyuncunun hayranları ise dizinin devam etmesini beklerken sürpriz final kararı karşısında üzüntüye kapılmıştı.

Aynı ekranda başarılı oyuncunun Aziz dizisinde başrolde yer alacağının öğrenilmesi ile dizi hayranları çok mutlu olmuştu. Yeni dizinin yoğun bir şekilde çekimlerine devam edilirken detaylar da merak konusu oldu.

Show TV'de yayına getirilecek olan diziye Murat Yıldırım'ın yeni imajı damga vuracak. Oyuncunun 13 Nisan 1979 doğumlu olduğu bilinirken 20'li yaşlarda bir genç gibi imaj çizen oyuncu, dizide büyük ilgi çekecek. Hayranlarından yeni hali ile pozitif yorumlar alan Murat Yıldırım ekranlarda yer alacak.

Saner Ayar’ın yeni dizinin yapımcılığını üstlendiği bilgisine ulaşıldı ve Murat Yıldırım'ın yeni imajı ilgi ile karşılandı. Dizinin ilk bölümünün seyirci kitlesi ile buluşacağı tarih ise henüz bilinmezken konu hakkında araştırmalar devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Murat Akpınar, Fırat Tanış, Ayten Soykök, Suzan Kardeş ve Füsun Demirel gibi güçlü isimler de bulunmakta.