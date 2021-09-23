SGK’dan Ev Hanımlarına Müjde: Artık Hiç Prim Ödemeyenler Bile Emekli Olabiliyor!

Son yıllarda Türkiye’de yaşayan ev hanımları emekli olup olamayacaklarını araştırıyorlar. Eski zamanlarda oldukça zor olan ev hanımlarının emekliliği günümüzde ise daha kolay. Yıllar boyunca evde temizlikten bulaşığa emek harcayan ev hanımları ilerleyen yaşlarda rahat etme fırsatı yakalıyor. İşte bu fırsatın detayları!

İsteğe Bağlı Sigortayla Emeklilik Artık Hayal Değil

Devlet, milyonlarca ev hanımını sevindiren bir gelişmeye imza attı. Hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev hanımları sigorta primlerini yatırarak kolaylıkla emekli olabilecekler. Yeni çıkan kanuna göre isteğe bağlı olarak ödenen 5400 prim gününe sahip kadınlar emeklilik için gereken şartı sağlıyor.

Ayrıca kanun dahilinde ev hanımları eksik kalan prim günlerini yapılandırarak da emekli olabilecekler. Yapılandırılan primleri ise bir yıl içerisinde yatırmaları gerekiyor. Eğer bu süre içerisinde primler yatırılmaz ise emeklilik başvurusu yapılamıyor.

Yıllar içerisinde herhangi bir sigortası bulunmayan ev kadınları devletten böyle bir yardım alıyor. Bunu dışında ev hanımları eğer babası üzerinden dul aylığı alıyorlarsa ev sigortası hakkından yararlanabiliyorlar.

Ev Hanımlarına Özel Emeklilik Şartları

Normal şartlar altında 2008 yılından itibaren aktif olarak çalışan kadınların emekli olabilmesi için prim günü sayısı 7200, çalışma süresi ise minimum 20 yıldır. Ancak mecliste sunulan yeni kanunla kadınların emekli olabilme şartları ciddi anlamda değişti. Yeni kanun tasarısına göre ev hanımlarının emekli olabilmesi için şu şartları karşılaması yeterli:

SSK veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir ilişkinin bulunmaması Zaman içerisinde SGK’ya bağlı kalan ev hanımlarının emeklilik için başvuru yaptıkları zamana zamanda herhangi bir bağlılığın olmaması gerekir. Minimum 25 yıl evli olmak diğer bir deyişle 1995 yılı veya öncesinden itibaren evli olmak. 1995 veya daha erken yıllarda doğmuş olmak yani 50 yaşından büyük olmak. Herhangi bir şekilde iş görememe maaşı veya yaşlılık desteği almamak. Gelir vergisi vermemek yani herhangi bir gelire sahip olmamak.

Siz de bu şartları sağlayan bir ev hanımıysanız artık emeli olmak sizin için bir rüya değil. Hemen başvuru yaparak kolaylıkla emekli olabilirsiniz.