Aşk Mantık İntikam Aşkı Gerçek Çıkmadı

İnternet haber sitelerinde artış döneminin yaşaması, tıklamanın önemli bir hal alması ve sosyal medyanın da hızla yaygınlaşması sebebi ile oyuncular hakkında çok çeşitli iddialar ortaya atılabiliyor ve oyuncular bile kendi haklarında çıkan haberleri inanılmaz bir şekilde okuyor. Son olarak Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi dizisinin başrol oyuncuları İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi iki başarılı oyuncunun aşk yaşadığı şeklinde dikkat çekici iddialar konuşulmaya başlamıştı. İki ünlü isim, çıkan aşk iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve bu haberlerin çıkmasına şaşırdıklarını belirtti.

Yayın hayatına 2 hafta boyunca ara veren Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi dizi projesi sonrasında ünlü oyuncu Burcu Özberk, Kıbrıs'a tatile gitmişti ve basına bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu dizide partneri olan İlhan Şen ile birlikte kendisinin 3 sene önce çekilen fotoğraflarının kullanılarak bir kolaj yapıldığını belirtmiş ve bunu hayranlarından yaptığını söylemişti. Daha sonra söz konusu bu kolajin kullanılarak ilişki yaşadıklarına yönelik bazı haberlerin yazılmasına kendisinin de şaşırdığını dile getirmişti.

Çıkan aşk iddiaları sonrasında sevilen dizide partneri olan İlhan Şen’i aradığını açıklayan ünlü oyuncu Burcu Özbek, bu dedikoduya güldüklerini anlattı ve bunun haber yapılmasına inanamadığını söyledi. Haberde yazılanlara göre açıklama yaptıklarının da belirtildiğini ifade eden Burcu Özberk, partnerini arayıp ilişki yaşıyormuşuz dediğini de söylediğini ve güldüklerini dile getirdi.

Yaşanan bu olay sonrasında ünlü oyuncu İlhan Şen ile aşk yaşamadıklarını bir defa daha anlatan ünlü isim, bu durumu ilginç olarak tanımladı. Fakat yine de yapacak bir şeyin olmadığını belirtirken farklı isimler ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasından ve farklı isimlerle yakıştırılmasından duyduğu rahatsızlığı söyledi. Burcu Özberk, bir şey yaşayacağı zaman bunu gizlemeye ihtiyaç duymayacağını ifade ederken birine aşık olursa onu gizleyerek yaşamayacağını açıkladı.