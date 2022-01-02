Rekor Zam Sonrası Devletten Elektrik Faturalarına Destek Müjdesi Açıklandı! Başvuran Yararlanacak Kaçırmayın

Yeni yıla girerken elektriğe gelen rekor zamlar sonrası başta dar gelirli aileler olmak üzere tüm vatandaşlar kara kara düşünmeye başlamıştı ki Devletten destek müjdesi geldi! Elektrik faturalarının büyük bir kısmı Devlet tarafından ödenecek! Şartları taşıyıp başvuru yapanlar elektrik faturası desteğinden yararlanabilecek. Peki Devlet elektrik faturalarının ne kadarını karşılayacak? Başvuru nasıl yapılır? Kimler elektrik faturası desteğinden yararlanabilir? Tüm detaylarıyla haberimizde sizlerle...

Son dönemde yaşanan koronavirüs pandemisi, döviz kurlarındaki dengesizlik vb. pek çok etmenle yükselişe geçen enerji fiyatları 31 Aralık 2021 gecesi elektrik ve doğalgazda rekor zamları da beraberinde getirmişti. Vatandaş yeni yıla girerken elektriğe gelen rekor zamlar sebebiyle kara kara düşünmeye başlamışken Devletten elektrik faturası desteği açıklandı! Açıklanan yeni müjde ile birlikte elektrik faturalarına devlet desteği sunuluyor. Elektrik faturalarını ödemekte zorluk yaşayan dar gelirli aileler başta olmak üzere ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların elektrik faturalarının bir bölümü Devlet tarafından karşılanacak. Şimdi vatandaşlar büyük bir merakla elektrik fatura desteği için araştırmalara başladılar. 2022 Elektrik fatura desteğine nasıl başvuru yapılır? Elektrik faturasına Devlet desteğinden kimler yararlanabilir? Şartlar nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin devamında sizler için yer verdik.

Elektriğe Zam Geldi

Yeni yıla girerken elektriğe zam, Resmi Gazete'de yayımlanan tariflelerle geldi. Bu çerçevede elektrik tarifelerinde mesken tipi elektrik için %52 ila 0 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Aylık tüketimi 150 kWh'e kadar olan haneler 1,37 TL/kWh, tüketimi aylık 150 kWh'ın üzerinde olan tüketiciler ise 2,06 TL/kWh ödeme yapacaklar. Sanayi ve ticarethanelerin kullandığı elektrik de %50'nin üzerinde zamlandı.

Devletten Elektrik Faturası Desteği

Geçtiğimiz yıl elektrik faturalarının 4'te 1'i sosyal yardımlar çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştı. Elektrik fatura desteği, 2022 yılında da artarak devam edecek. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde özellikle dar gelirli ve ekonomik sıkıntı yaşayan aileler, belli şartlar dahilinde elektrik fatura desteğinden yararlandırılacak, elektrik faturalarının bir bölümü Devlet tarafından karşılanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamayla geçen yıl Devlet tarafından 160 milyar TL'lik fedakarlık yapıldığı, bu yıl zamların vatandaşa asgari olarak yansıtıldığı, doğalgaz faturalarında 4'te 3 oranında devlet katkısı sunulduğu, elektrikte ise %25 oranında destek sağlandığı aktarıldı.

Kimler Elektrik Fatura Desteğinden Yararlanabilir?

Elektrik fatura desteği, dar gelirli ve ekonomik durumu nedeniyle faturalarını ödemekte zorluk çeken hanelere aile bazında verilmektedir. Bu çerçevede hane içi geliri kişi başına asgari ücretin 4'te 1'inden az olan (2022 yılı için 1.062,50-TL) aileler, fatura desteğinden yararlanabileceklerdir. Fatura desteği, ailedeki birey sayısına ve elektrik tüketim miktarına göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte faturanın %25'i ila yarısına kadar değişen tutarlarda devlet desteği sunulmaktadır. Kısacası Devlet, elektrik faturalarının yarısına kadar karşılayabilmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Elektrik fatura desteği için başvurular ikamet edilen il-ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) gerçekleştirilmekte, başvurular incelendikten sonra kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Başvurusu olumlu sonuçlanan ve elektrik faturalarında destek imkanına kavuşan vatandaşlar, PTT üzerinden faturalarını ödemeye gittiklerinde Devletin karşıladığı tutar otomatik olarak düşürülerek daha az tutarda ödeme yapmaları sağlanmaktadır.