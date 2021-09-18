Arka Sokaklar Rakibini Geçemiyor!

Toplamda 15 sezon boyunca büyük başarılara imza atan Arka Sokaklar isimli dizinin 16. yeni sezonunun geçtiğimiz Cuma günü ekranlara getirildiği öğrenildi. Seyirci kitlesi ile yeniden buluşan proje beğeni ile karşılandı. Yeni bölümün ekranlara getirilmesi sonrasında reyting sonuçları da ortaya çıktı ve detaylar merak konusu oldu.

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi dizisi ise Eylül ayında daha iyi sonuçlar almaya başlamıştı. Seyirci kitlesi projeye karşı ilgisini devam ettirirken Arka Sokaklar da bu durumdan olumsuz etkilenmiş oldu.

Kanal D dizisi tüm kişiler kategorisinde birlikler elde etmeye alışmıştı fakat 16. sezon başlangıcında geçen sezonun gerisinde sonuçlar elde etti. Diğer taraftan Burcu Özberk ile İlhan Şen ikilisinin başrolde bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisi birincilikler elde etti.

Aşk Mantık İntikam isimli projenin bir Hayli gerisinde kalan Arka Sokaklar en etkili olduğu grupta geriye düştü ve hayal kırıklığına uğrattı. Dizi, tüm kişiler kategorisinde ise ortalama sonuçlar elde ederken günü beşinci olarak bitirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra ABC1 grubunda da ortalamanın altında sonuç olan Arka Sokaklar dizisi 5. sırada bulundu. Aşk Mantık İntikam isimli başarılı projenin gerisinde kalan Arka Sokaklar dizisi hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yer almaktadır.

Şevket Çoruh, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan'ın başrollerinde yer aldığı projenin 596. yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor. Projenin yeni bölümünde olumlu gelişmeler yaşanacağını ifade edildi ve Hüsnü ile Esra'nın evleneceği söylenildi.

Esra ile Hüsnü'nün sonunda evlilik hazırlıklarına başladığı dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı ancak nikah masasında beklenmeyen bir tepki ile karşılaşılması da yeni bölüme damga vuracak. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor ve projenin reyting oranlarını yükselteceği tahmin ediliyor.