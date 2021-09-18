Emekli Olan Kişilere 7500 TL Ödeme Yapılacak, Son Dakika Duyuru Paylaşıldı...

Bankalardan emekli olan kişilere 7.500 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. 7 bin 500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen emekli olan kişiler emekli maaşı aldıkları bankalar üzerinden bu başvurularını yaparak hızlı bir şekilde onay alıyorlar. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden kredi ve kredi kartı kullanıyorsanız ve kullanmış olduğunuz bu kredi ve kredi kartı ürünlerinde düzenli ödemeler yapıyorsanız kendi maaş hesabını üzerinden artı para başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank'tan emekli olan kişilere 7500 TL ödeme...

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler 7.500 TL'ye kadar hemen ödeme alabiliyorlar. Vakıfbank hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresi ile birlikte 7.500 tl ye kadar anında onay olabilir onaylanan tutar kadar artı paranızı hesabımızı da görebilirsiniz.

7.500 TL'ye kadar verilecek olan bu limitlerde banka hemen sizlere sonucunu iletecek onaylı tutarı da istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. VakıfBank şubelerinden VakıfBank müşteri hizmetleri numarasından Vakıfbank ATM'sinden ve Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli maaşı alanlara 7500 TL ödeme kampanyası...

Ziraat Bankası üzerinden de emekli maaşı alan kişiler 7.500 TL'ye kadar ödeme alabilmektedirler. Ziraat Bankası emekli maaşı almış olduğunuz banka hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi olarak Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan Ziraat Bankası artı para başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası mobil uygulamasına girdikten hemen sonra kendi hesabınız üzerinden başvuru yapabilir ve ne kadar onay aldığınızı artı para olarak görebilirsiniz. Ziraat Bankası ayrıca kendi banka şubeleri üzerinden ve banka ATM'si üzerinden de bu kredi ve artı para başvurularında sizlere yardımcı olmaktadır. Ziraat bankası'ndan 7500 TL kullanabilmeniz için bu bankadan emekli maaşı almanız şartı vardır.

İş bankası'ndan emekli maaşı alıyorsanız 7500 TL artı para veriliyor...