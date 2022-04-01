Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Çok Şanslı

Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi Çarşamba akşamlarında rekabet ediyordu fakat Kuruluş Osman dizisinin arkasında yer alıyordu. Sadakatsiz dizisinin yaşanan bu gelişme ardından final yapacağı öğrenilmişti ve mayıs ayı sonunda seyirci kitlesine veda etmesi bekleniyordu. Final yapacağı açıklanan dizinin yerine hangi projenin geleceği ise merakla beklenen bir konu olmuştu. Kuruluş Osman dizisi ise ATV ekranlarında gelecek sezonda da bulunacak ve yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkartacak.

Pek çok seyirci TRT 1 ekranlarında 30 Mart akşamında birinci bölümünü ekranlara taşıyan Kara Tahta dizisini şanslı görüyor ve konu hakkında çeşitli yorumlar yapıyordu. Fakat dizi birinci bölümü ile ortalamanın altında sonuçlar elde etti ve hayal kırıklığı yaşandı. Bir bölüm sonuçlarına bakıldığında ise söz konusu dizinin bu durumu toparlanmasının zor olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Furkan Andıç ve Miray Daner gibi iki sevilen oyuncunun başrolünde yer aldığı TRT 1 dizisi güçlü bir çıkış sağlaması halinde başarılı bir şekilde yayın hayatına devam edebilecekti fakat bu gerçekleşmedi. Bu durum sebebiyle şans Annenin Sırrıdır Çocuk dizisine geçti ve seyirci kitlesi projeyi merak ve heyecan içerisinde beklemeye başladı. İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı dizi yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. İyi oyunculardan kurulu ekibi ve ilgi çeken hikayesi ile göz dolduran proje Çarşamba rekabetinde yer alacak ve izleyici kitlesi ile buluşacak.

Dram türünde TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde annelik değeri işlenecek. Yapım kadın izleyicileri kendisine çekebilecek bir proje olarak görülüyor. Sadakatsiz isimli final yapacak olan dizinin geniş bir kitlesi zaten kadın izleyicilerden oluşuyordu ve bu izleyicilerin Annenin Sırrıdır Çocuk dizisini seveceği tahmin ediliyor.