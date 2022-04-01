Vakıfbank'tan Nisan Ayı Kampanyası Bugün Başladı: 125.000 TL İhtiyaç Kredisinin Maliyeti Ne Kadar? Nakit problemleri karşısında çözüm arayışında bulunan vatandaşlara kamu Bankası Vakıfbank'tan nisan ayının ilk gününde ilaç gibi bir kredi kampanyası duyuruldu. Vakıfbank, 75 bin TL'lik ve 100 bin TL'lik en son 125.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyalarını son dakika açıklaması şeklinde duyurdu. Ayrıntılar ve çok daha fazlası haberimizde...

Vakıfbank Nisan Ayı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Vakıfbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisini çekmek isteyen vatandaşlar hangi koşullara tabi bir şekilde bu nakit desteklerini alacaklarını araştırıyor. Öncelikli olarak bu kredi avantajı açısından müşterilere cazip bir faiz oranı sunuluyor. Bu kapsamda bakıldığında aylık yüze 1.91 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi çekilebiliyor.

Vakıfbank 75000 TL İhtiyaç Kredisi Taksit Hesaplama Nasıl Yapılır?

Vakıf Bankası'ndan 75000 TL'lik bir kredinin çekilmesi durumunda 24 aylık bir vade seçeneğinin uygulanması durumunda bankaya toplam ödenecek tutar 98346 TL olurken kredi tahsis ücreti burada 375 TL oluyor ve yıllık maliyet oranı ise %31.97 olacak şekilde belirleniyor. Faiz oranı burada yüzde 1.91 şeklinde açıklanmıştır Böylelikle aylık 4097 TL'lik bir kredi taksit ödemesinin yapılması gerekir.

Bütün vadelerde ve miktarlarda aylık yüzde 1.91 oranı ile kredi faizi uygulanmaktadır. 24 aylık vadenin seçilmesi durumunda 75000 TL ihtiyaç kredisi çeken vatandaşlar bankaya her ay 4097 TL'lik bir kredi taksit ödemesini yapmaları gerekir.