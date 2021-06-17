Ali Sunal’dan İkinci Bebeğine İsim Açıklaması

Ünlü sanatçı Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade önceki gün Gölköy'de bulundukları sırada kameralara yansıdı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bir süre önce ilk bebeklerini kucaklarına alan çift ikinci kez anne ve baba olmak için gün sayıyor. Muhabirlerin ikinci bebek hakkında sorularına yanıt veren ikili hangi isme karar verdikleri konusunda da açıklamalar yaptı. İkinci bebeklerinin ismine henüz karar veremediklerini açıklayan Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade birkaç isim arasında kararsız kaldıklarını belirtti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da Aziz Bey karakterine hayat veren Ali Sunal ve ikinci bebeklerine 7 aylık hamile olan Nazlı Kurbanzade, Bodrum'da tatil yapmaya gitti. Gazetecilerle kısa bir süre sohbet gerçekleştiren ve merak edilen konulara açıklık getiren ünlü çift tatile henüz yeni geldiklerini yaz mevsiminin kendileri adına güzel geçmesini istediklerini söyledi.

Ünlü sanatçı Ali Sunal'ın kız kardeşi Ezo Sunal da geçtiğimiz aylarda doğum yapmış ve kızı Nova’yı kucağına almıştı. Yeğeni hakkında da açıklamalar yapan ünlü sanatçı Ali Sunal kardeşi Ezo'nun gayet iyi olduğunu, artık minik bir kızları daha olduğunu ve kardeşin ona bakmakla meşgul olduğunu ifade etti.

Ali Sunal’ın Eşi Nazlı Kurbanzade Bilinmeyenlerini Anlattı

Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda hakkında bilinmeyenleri anlatan Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade, genel anlamda programlı ve düzenli biri olduğunu söylemişti. Anne olması ile birlikte hayatının bambaşka bir yönel evrildiğini söyleyemeyeceğini açıklayan Kurbanzade, her zaman yaptıklarına devam ettiğini söylemişti. Çocuğu olduktan sonra da şartlar el verdiği sürece bu şekilde yaşamına devam etmeye çalıştığını açıklayan Kurbanzade rahat bir anne olduğunu da söyledi. Kendisini daha çok pimpirikli ve panik biri olarak tanımlayan Kurbanzade, kızı Narin doğduğu zaman ise rahat bir anne olduğunu fark ettiğini anlattı.