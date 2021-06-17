Serdar Ortaç'tan Eski Eşine Nafaka Açıklaması

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine sorulan sorulara yanıtlar veren ünlü isim, 2 sene önce boşandığı eşi Chloe Loughnan’a nafaka ödemeleri hakkında da konuştu. Ödemeleri aksattığı gerekçesi ile kendisine dava açıldığı yönünde çıkan haberler ile ilgili açıklamalar yapan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eve haciz koyduğunu ve tabii ki parasını ödeyeceğini söyledi. “Bende parası kalmaz” şeklinde ifadeler kullanan ünlü şarkıcı, merak edilen konuya da bu şekilde açıklık getirmiş oldu. İşte başarılı şarkıcı Serdar Ortaç'ın muhabirler ile gerçekleştirdiği sohbet hakkında detaylı bilgiler ve nafaka konusunda merak edilenler…

Başarılı isim Serdar Ortaç Bebek’te bulunan bir mekanın çıkışında görüntülendi ve gazetecilerle sohbet etti. Konserlerin başlayacağını ifade eden sevilen şarkıcı, bu haber ile hayranlarına müjdeli gelişmeleri bildirmiş oldu. Aynı zamanda borçlarının bittiğini de ifade eden şarkıcı yalnızca eski eşi Chloe Loughnan’a ödediği nafakaların kaldığını söyledi.

Serdar Ortaç’tan Eski Eşine Sitem

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 sene evli kalmış ve 2019 yılında sürpriz bir şekilde tel celsede boşanmıştı. 51 yaşındaki başarılı şarkıcı ise eski eşine nafaka ödemekte zorlandığını açıklamış ve konu hakkında pek çok haberler yapılmıştı. Eskiden Chloe Loughnan’ın bu konuyu sorun yapmadığını ifade eden Ortaç, eve haciz koyduğunu ve tabii ki ödeyeceğini söyledi. Sarıyer Belediyesi'ne de 25000 TL borcu kaldığını açıklayan Serdar Ortaç, eski eşine ise 600.000 TL borcu kaldığını söyledi. Elbette borçlarını vereceğini ifade eden sanatçı, “İnsanlar böyle ve yapacak bir şey yok” diyerek eski eşine sitemde bulundu.

Boşandıktan sonra 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksit yaparak ödemeyi kabul eden Ortaç, daha sonra ödemeleri aksatmaya başlamıştı. Eski eşi ise geçen sene yapmış olduğu açıklamada Serdar Ortaç'ın beş altı aydır nafaka ödemediğini söylemişti.