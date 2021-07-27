Alessandra Ambrosio Tatil Seçiminde Şaşırtmadı!

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio tatil seçiminde memleketimi tercih etti ve hardal bikinisi ile objektiflere yansıdı. 2021 tatil sezonunda Brezilya'nın Florianopolis kentinde bulunan ünlü isim, bu sene de memleketinden vazgeçmedi. Gün boyunca tatil yaparak deniz ile güneşin tadını çıkaran ünlü model dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü model, Nicolo Oddi’den ayrılması ardından iş insanı Richard Lee ile yeni bir ilişkiye başlayarak adından söz ettirmişti. Son olarak geleneğini bozmayarak tatil için her zaman geldiği yeri tercih eden Ambrosio, magazin gündeminde yer aldı.

Yoğun geçen bir senenin yorgunluğunu atan 40 yaşındaki ünlü model ilk olarak hardal rengi bikinisiyle kumsalda objektiflere takıldı. Sıcaktan bunaldığı sırada kendisini serin sulara bırakan 40 yaşındaki model Alessandra Ambrosio denizde keyifli dakikalar geçirdi.

Son zamanlarda modelliğin yanı sıra tasarımcılıkta da adından söz ettiren ünlü isim, tercih ettiği bikini ile dikkatleri üzerine topladı ve renk seçimi dikkat çekti.

Modelin denize girdiği sırada gözlüğünü hiç çıkarmaması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanırken Ambrosio denizden çıkması Ardında güneşlenmeyi tercih etti. Serin sulardan çıktıktan sonra şezlonglara uzanıp güneşlenen Alessandra Ambrosio daha sonra kumsalda yürüyüş yapmaya başladı.

Kumsalda yürüyüş yaptıktan sonra evinin yolunu tutan 40 yaşındaki ünlü model Alessandra Ambrosio tatil yaptığı sırada objektiflere takıldı ve keyifli halleri ile sevenlerine mutlu etti.

Geçen sene koronavirüs kısıtlamaları yaşandığı dönemde yine aynı yerde tatil yapan ünlü isim, tasarladığı plaj giyimi koleksiyonunun reklam çekimlerini de gerçekleştirmiş ve adından söz ettirmişti.

Jamie Mazur isimli iş adamı ile uzun süre nişanlı kalan Brezilyalı model, Noah ve Anja isminde iki çocuk sahibi. Jamie Mazur’dan ayrılması ardından iş insanı Nicolo Oddi ile aşk yaşamaya başlayan ünlü isim yaklaşık olarak 2 sene birlikte olmuştu.