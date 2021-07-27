5000 TL Artık Bankaya Gitmedende Alabileceksiniz! Bankalar duyuru yaptı, Uygun faizlerle kredi dönemi başladı. Son dakika haberi ile birlikte, 5000 TL onay verilecek krediler artık bankaya gitmeden verilecek. İşte detaylar...

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için artık bankalar, şubelere gitmeden de belirli limitlere kadar kredileri hemen hesaplarına yatırmaktadırlar. Bu kredileri kullanmak istiyorsanız, bankaların internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir.

Son yapılan kredi kampanyasıyla birlikte 5.000 TL'ye kadar olan onaylı kredilerinizi hiçbir şekilde bankaya gitmeden kredi başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden yapabileceksiniz. 5.000 TL kredi başvurusu yaptığınız zaman kredi onayı alırsanız, düşük faiz oranları ve masrafsız kredi seçenekleriyle birlikte anında kredi hesabınıza yatacaktır.

Hafta sonu olsa dahi bu kredileri, istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Şimdi sizlere banka kredi notu yüksek olan kişilerin hangi bankalardan şubelere gitmeden beş bin TL ye kadar onay olabileceklerinden bahsedeceğiz.

Yapı Kredi Bankası 5.000 TL Kredi (Bankaya Gitmeden)

5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler eğer Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsak bu bankada bir hesaplarının olması ve hesaplarına bağlı bir internet bankacılığı şifrelerinin almış olmaları gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte Yapı Kredi Mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. 5 Bin TL kredi ihtiyacı olan müşteriler, 5.000 TL'ye kadar, daha yüksek limitli kredi ihtiyacı olan kişilerde 100.000 TL'ye kadar bu bankadan Online internet bankacılığı kredisi kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden alacağınız kredilerde ilk taksit ödemesini de 3 ay erteleme yapabilir, toplamda ise 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank 5.000 TL Kredi (Bankaya Gitmeden)

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, QNB Finansbank, üzerinde hesapları varsa hesabına bağlı olarak alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte ev kredilerini bugün, uygulamadan kullanabilirler. 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan müşteriler kredi başvurularını yaptıktan sonra hemen sonucunu alır ve faiz oranları ile birlikte ne kadar kredi kullanacaklarına görebilirler. Bu bankada hesabı olan kişiler düzenli, bankacılık işlemleri yapıyorsa, sürekli olarak güncel kredi limitleri açık olacaktır. Size verilen bu limitleri de öğrenebilir ve bu limitler kadar kredinizi de internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz. QNB Finansbank 5.000 TL kredi başvurusu yaptığınız zaman 36 ay vadeye kadar kredi işlemleri yapabilir, ilk taksit ödemesini de 3 ayı ertelemeli, diğer bankalardaki gibi yapabilirsiniz.

CepteTEB 5.000 TL Kredi (Bankaya Gitmeden)

Türkiye'de dijital banka olarak hizmet veren cepte TEB bankası, 5.000 TL'ye kadar kredi onayı alacak kişilere banka şubelerine gitmeden online kredi vermektedir. ihtiyaç kredisi başvurusu olarak yapacağınız bu kredi başvurusunda, kredi onayı almanız ile birlikte düşük faiz oranları ile kredi kullanırsınız. 5000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar bu kredilerde ödeme tablosu oluşturabileceğini söylemek istiyoruz.