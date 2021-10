Afrikalı Çocuklar İçin Sıtma Aşısı Kullanıma Sunulacak

Afrika'nın büyük bir kısmındaki çocuklar, insanlığı yüzyıllardır rahatsız eden bir hastalığa karşı tarihi ve umut verici bir atılımda, potansiyel olarak on binlerce hayat kurtaran sıtmaya karşı aşılanacak.

Sivrisinek kaynaklı enfeksiyon, çoğu bebek ve bebek olan yılda 400.000'den fazla insanı öldürüyor. Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gana, Kenya ve Malavi'de başarılı bir pilot programın ardından, Sahra altı Afrika'da ve orta ila yüksek bulaşma seviyelerine sahip bölgelerde ilk kez kullanılmak üzere bir aşı önerdi.

İngiliz ilaç üreticisi GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen ve ilk kez altı yıl önce etkili olduğu gösterilen aşı, beş aylıktan itibaren çocuklara dört doz olarak veriliyor.

"Bu tarihi bir an. DSÖ genel müdürü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocuklar için uzun zamandır beklenen sıtma aşısı bilim, çocuk sağlığı ve sıtma kontrolü için bir atılımdır” dedi. "Bu aşıyı sıtmayı önlemek için mevcut araçların üzerine kullanmak, her yıl on binlerce gencin hayatını kurtarabilir."

DSÖ, Covid-19'un neden olduğu önleme ve tedavi çabalarının kesintiye uğraması nedeniyle son 18 ayda Sahra altı Afrika'da sıtma enfeksiyonlarının ve ölümlerinin sayısının artmış olabileceğinden korkuyor. Pandemi öncesinde, ölümcül hastalığa karşı bir durgunluk olduğunu da bildirmişti.

Ancak şimdi, beş aylıktan itibaren çocuklara dört doz olarak uygulanacak aşının sıtmaya karşı gidişatı değiştirmeye başlayabileceği konusunda iyimserlik var.

DSÖ Afrika bölge direktörü Dr Matshidiso Moeti, tavsiyenin “hastalığın en ağır yükünü omuzlayan kıta için bir umut ışığı sunduğunu ve çok daha fazla Afrikalı çocuğun sıtmadan korunmasını ve sağlıklı yetişkinlere dönüşmesini bekliyoruz” dedi.

Bugüne kadar, DSÖ'nün pilot programı, 800.000 çocuğa Mosquirix olarak bilinen 2.3 milyondan fazla doz aşı uyguladı.

Sonuçlar, aşının güvenli olduğunu ve böcek ilacı ile tedavi edilen ağların yaygın olarak kullanıldığı ve teşhis ve tedaviye erişimin iyi olduğu bölgelerde bile şiddetli sıtmada yüzde 30'luk bir azalmaya yol açtığını gösteriyor. Halen devam etmekte olan pilot çalışmada, aşının sıtmayı önlemeye yönelik diğer önlemler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını ve oldukça uygun maliyetli olduğunu da tespit etti.