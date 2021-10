Dubai Hükümdarı Velayet Savaşı Sırasında Eski Karısının Telefonunun Hacklenmesi Emrini Verdi

Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, altıncı eşi Prenses Haya bint Al Hüseyin'in telefonuna Pegasus casus yazılımı sızması için "açık veya zımni yetki" verdi.

Onun için çalışanlar ayrıca, Haya'nın Londra yakınlarındaki malikanesinin bitişiğinde bir malikane satın almaya çalıştılar ve mahkeme, Haya'yı avlanmış, güvensiz ve “artık nefes alamıyor” gibi hissettiren göz korkutucu bir eylem olduğuna karar verdi.

Daha önce Prenses Haya'ya karşı bir “korku ve yıldırma kampanyası” yürüttüğü tespit edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkan yardımcısı ve başbakanı, Prenses Haya'nın avukatları, kişisel asistanı ve iki üyesi üzerinde Pegasus'un kullanılmasına izin verdi.

Geçen yıl mahkeme, Şeyh Muhammed'in iki kızını kaçırdığı, onlara kötü davrandığı ve iradeleri dışında alıkoyduğu sonucuna vardı.

Mahkeme, NSO Group tarafından üretilen ve yalnızca ulus devletlere satılan Pegasus'un kullanımı, Cherie Blair'in Prenses Haya'nın avukatı Barones Shackleton'a kendisinin hacklenmiş olabileceği yönünde bilgi vermesiyle geçtiğimiz Ağustos ayında ortaya çıktı.

Eski başbakan Tony Blair'in eşi ve daha sonra bir NSO danışmanı olan Bayan Blair, yazılımın “kötüye kullanılmış” olabileceği söylendikten sonra, daha önce Galler Prensi ve Sir Paul McCartney'i temsil eden Muhafazakar akranıyla temasa geçti.

NSO mahkemeye müşterilerinin kim olduğunu açıklayamayacağını söyledi, ancak ismi açıklanmayan bir müşterinin sözleşmesinin keşiften sonraki haftalar içinde feshedildiğini doğruladı.

Çarşamba günü, Yüksek Mahkeme 72 yaşındaki Şeyh Muhammed ile Ürdün Kralı II. Abdullah'ın üvey kız kardeşi 47 yaşındaki Prenses Haya'nın 13 yaşındaki çocukları Jalila ve Zayed hakkında devam eden davada bir dizi karar yayınladı.

İngiltere ve Galler'deki Aile Bölümü başkanı Yargıç Andrew McFarlane kararında, "Bulgular, güvenin tamamen kötüye kullanıldığını ve gerçekten de önemli ölçüde gücün kötüye kullanıldığını gösteriyor" dedi.

Şeyh, bilgisayar korsanlığı iddialarını reddetti ve avukatları, Orta Doğu'daki diğer ülkelerin suçlu olabileceğini savundu. Avukatı David Pannick mahkemeye verdiği demeçte, "Babanın böyle bir faaliyetten haberi yok" dedi. "Başka herhangi bir kişinin NSO'yu veya herhangi bir yazılımı bu şekilde kullanması için yetki vermemiş veya talimat vermemiş, teşvik etmemiş veya herhangi bir şekilde önermemiştir."

Muhammed ve Haya, iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçtığından beri uzun, acı ve pahalı bir velayet savaşına girdiler. İngiliz korumalarından biriyle ilişkisi olduğu şüphesiyle güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

İngiliz eğitimli prenses, “Şu anda her şey olduğu gibi, her zaman avlandığımı ve hissettiğimi ve günün her anında omzumun üzerinden bakmak zorunda kaldığımda özgürce ilerleyebileceğimi hissetmiyorum” dedi.

Davanın yasal maliyetleri, İngiltere'nin en önde gelen avukatlarından bazılarını içeren milyonlarca sterline ulaştı. Sadece bir temyiz masrafının mahkeme tarafından 2,5 milyon sterline mal olduğu belirtildi. Şeyh başlangıçta çocukları Dubai'ye geri götürmeye çalıştı, ancak mahkemelerde defalarca yenilgiye uğradı. Çarşamba günü yayınlanan bir kararda Yargıç McFarlane, çocukların anneleriyle birlikte yaşamaları gerektiğine hükmetti.