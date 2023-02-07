Çalışmayan Ev Hanımlarına Devlet Yardımı Veriliyor! PTT’den 7.050 TL Maaş! Başvurular Devam Ediyor…

Çalışmayan ev hanımlarına devlet yardımı yapılıyor. Bu yardım çalışmayan ev hanımlarına verilecek. Başvurular devam ediyor. Devlet tarafından çalışmayan ev hanımlarına destek verecek. Aylık bazda 7 050 lira maaş verilecek. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurunun ardından bu ödemeyi alabilecek. Şimdi akıllarda oluşan soru yardım başvurusu nasıl yapılacak?

İŞKUR tarafından ev hanımlarına yönelik yardım kampanyası başlatıldı. Ekonomik yönden özgürlüğü bulunmayan, her hangi bir işyerinde çalışmayan ev hanımlarına destek sağlanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler başvuru yaparak aylık maaş almaya başlayabilir. Ödemeye hak kazanmak için yapılması gereken tek şey projeye dâhil olmak için İŞKUR üzerinden başlatılan kurslara katılım sağlamak için kayıt olmak gerekir. Bu proje ile hem meslek öğrenerek hem de maaş alabilirsiniz. Destek programına başvuru şartları ve detaylar sizler için araştırdık…

İŞKUR MESLEK EDİNME KURSLARINA BAŞVURU

Devlet, sosyal devlet anlayışı ile vatandaşlarına sosyal yardım ödemeleri yapıyor. Sağlanan sosyal yardım ödeneklerinden biride ev hanımlarına sağlanıyor. Çalışmayan fakat ekonomik özgürlük hakkını elde etmek için ev hanımlarına yönelik mesleki eğitim kursları imkânı tanınıyor. İŞKUR tarafından sunulan bu eğitimlere başvuru yaparak kurslara katılabilirsiniz. Açılacak kurslar ev hanımlarına yönelik hem meslek öğrenme hem de ekonomik yönden destek sağlamak amacı ile açılıyor. Kurslara katılım sağlayan ev hanımlarına aylık olarak 7.050 TL’ye kadar maaş ödemesi yapılacak.

İŞKUR’dan yapılan açıklamada eğitim programlarına katılım sağlamak için başvurunun yapılması gerektiği, kayıtlı issizlerin mesleki deneyim elde etmeleri için işbaşı eğitim programı düzenlendiğini dile getirildi.