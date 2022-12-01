Acillere Başvuru Arttı Ama Ölümlerin Önüne Geçilebilir

Üst solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle acillere yapılan başvuru sayısının 3-4 kat arttığını vurguda bulunan Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz önemini açıklamalarda bulunarak sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Kapalı ortamların havalandırılması ve maske kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz, üçlü test ile erken tedavi şanslarının olacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca’nın influenza, Covid ve RSV'yi aynı anda test edebilecek üçlü PCR testlerinin kullanıma gireceği hakkında yapmış olduğu açıklama hakkında da konuşan Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, merak edilenleri yanıtladı. Erken evrede etkenin hangi virüs olduğunun tespit edilmesi durumunda hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenebileceği belirtildi. Ekim ayından bugüne viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu belirten Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz viral enfeksiyonların Ekim ayından bu yana dolaşımda olduğunu açıklayarak merak edilenleri yanıtladı. Bu sene viral enfeksiyonların mevsiminden önce görülmeye başlandığını ifade eden Profesör Doktor Yavuz acile başvuruların son günlerde 3-4 kat arttığını ifade etti. Çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da özellikle yükselmeye başladığını vurgulayan Profesör Doktor Yavuz dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Grip, Covit ve diğer nezle yapan virüslerin viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde olduğunu belirtti. Yüzlerce virüsün aslında dolaşımda olduğunu belirten Yavuz bu sene virüslerin beklendiği gibi erken dolaşıma girdiğini söyledi. Ekim başından beri İstanbul'da grip ve nezle etkenlerinin özellikle çocuklarda görüldüğüne dikkat çekildi ve insanların bu durumdan çok yaygın olarak etkilendiği ifade edildi. Yeni haberlerin çocuk yoğun bakımlardan da geldiğini açıklayan Yavuz sayıların çok yüksek olduğunu ve çocuk yoğun bakımlarda doluluğun yüksek kaydettiğini açıkladı. Sizler için haberimizin devamında salgın hastalıklar ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'un açıklamalarını ve konu hakkında merak edilen detayları yazdık.

RSV, grip ve Covid’in altta yatan hastalığı olanlar ve küçük çocuklar için istenmeyen kötü sonuçlara yol açabildiği ifade edildi ve bu durumun sonuçlarının ölümcül olabileceği söylenildi. Daha çok küçük bebeklerde RSV dediğimiz virüsün etkili olduğunu belirten Yavuz bu virüsün alt solunum yollarına yerleştiğini, ağır tablolara ve hatta ölüme sebep olabileceğini belirtti. Acile gelen hasta sayılarının 3-4 kat artmış durumda olabileceğini belirten Yavuz, kışa daha yeni girdiğimizi, havaların eskisi olmaya başladığını ve hasta sayısının arttığını söyledi. Bu hastalıkların hepsinin kırgınlık ve halsizlik yapabileceğini belirten Profesör Doktor Yavuz semptomlara bakıldığı zaman hangisinin grip ya da hangisinin Korona virüs olduğunu anlamalarını mümkün olmadığını açıkladı. Ancak hem grip hem de koronavirüs için erken evrede tedaviye başlanılması durumunda ellerinde etkili antivirallerin bulunduğu söylenildi. Bu ilaçları özellikle risk grubunda olan hastaların erken evrede kullanması durumunda hastaneye yatmanın ve ölümlerin önüne geçilebileceği bilgisine ulaşıldı.