Söylemezsem Olmaz Arto Neden Yok, Ayrıldı Mı? Reza Zarrab Paylaşmıştı!

Söylemezsem Olmaz isimli program Beyaz TV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor ve ünlüler hakkında yapılan yorumlar her hafta gündemde yer alıyor. Yeni bölümü ile ekranlara gelmeye devam eden Söylemezsem Olmaz programı hakkında Arto’nun olmaması dikkat çekti ve bu durumun sebebi merak konusu oldu. Peki Arto Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı mı, neden yok? Sizler için haberimizin devamında Söylemezsem Olmaz programında bulunmaması sebebiyle adından söz ettiren ve merak konusu olan ünlü sunucu Arto hakkında detaylı bilgileri yazdık. Peki Arto kimdir, gerçek adı, nedir, ne mezunu?

Bircan Bali Açıkladı! Arto Neden Yok? İşte Sebebi…

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, söz konusu programın yeni bölümünde olmaması sebebiyle adından söz ettirdi. Yoğun bir şekilde araştırılan konu hakkında detayları ve bu sorunun cevabını sizler için yazdık. Bu hafta Söylemezsem Olmaz sunucularından olan Arto’nun programda olmayacağı açıklanırken Bircan Bali bu durumun sebebini belirtti. Arto’nun ekip arkadaşı olan Bircan Bali, Arto’nun programda neden olmadığını açıkladı. Söylemezsem Olmaz programı sunucuları arasında bulunan Bircan Bali, Arto’nun Miami’de olduğu için programda yer alamayacağını belirtti.

Peki Arto kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, mesleği ne, Arto Türk mü, Arto ne demek, anlamı nedir?

Ermeni asıllı olan Türk vatandaşı Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga’dır. Yapmış olduğu sahne şovları sonrasında Arto olarak tanınan ünlü sonucu İstanbul'da 1966 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi medya ve iletişim sistemleri ile televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünde tamamlayan Harutyan Dalga sahnelerde 1997 yılında yer almaya başlamıştır. Sivri dili ile dikkat çeken ve televizyon programlarında da yer alan Arto, Beyoğlu'nda ortağı olan Ataberk Oral ile beraber Zilly isimli gece kulübünün de sahibidir.

Son olarak Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi olan Reza Zarrab'ın mesajları olduğunu iddia eden Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali bu gelişme ile sosyal medyanın da gündeminde yer almıştı. Hadise sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaşmış ve program sunucularının kendisini taciz ettiğini belirtmişti. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile evli olduğu sırada Hadise ile mesajlaştığını belirten Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, o mesajları takipçileriyle paylaşmış ve daha sonra Reza Zarrab da konu hakkında açıklamada bulunarak adından söz ettirmişti. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasında Arto’nun programda yer almaması dikkat çekti ve bu durumun sebebi merak konusu oldu.

Sivri dili ile dikkat çeken ve Hadise, Ebru Gündeş, Reza Zarrab aşk üçgeni hakkında önemi açıklamalarda bulunan Arto 55 yaşındadır ve Beyaz TV'de sunuculuk yapmaktadır. Gece kulübü sahibi de olan Arto, Bircan Bali'nin açıklamasına göre Miami’de olduğu için programda bu hafta yer almayacaktır. Her yeni günde yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer alan Söylemezsem Olmaz programı takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor ve ünlüler de program hakkında görüşlerini belirtiyor.