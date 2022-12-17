53 Yaşındaki Jennifer Lopez Güzellik Sırrını Açıkladı

Saçlarımız ve cildimiz aynı sağlığımız gibi yaşandığımız zaman değişime uğramaktadır. Cilt gerginliğini vücudun kolajen üretiminin azaltılması ardından kaybetmek de olası bir durumdur ve bu olay cildin kolay bir şekilde kırışmasına ve sarkmasına sebep olmaktadır. Bu problemden kurtulmanın tek yolu ise çoğu insana göre botoksudur fakat 53 yaşındaki ünlü sanatçı Jennifer Lopez doğal yollar ile güzelliğini botoks müdahalesi olmadan sağladığını belirtti. Tüm dünyada hem güzelliği hem de başarıları ile ses getiren ünlü şarkıcı Jennifer Lopez 53 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsü ile dikkatleri üzerinde topluyor. Güzel şarkıcının yaşını duyanlar şaşkına uğruyor ve genç görünümünün botoks sayesinde olduğunu düşünüyor. Fakat ünlü şarkıcı güzelliğini korumak için bugüne kadar botoks yaptırmadığını ifade ederek daha doğal bir yol aradığını da söyledi.

Ünlü sanatçının hayranları 53 yaşındaki şarkıcının cildinin nasıl bu kadar ışıltılı kusursuz ve taze göründüğünü merak etti ve Jennifer Lopez'in bu durumu nasıl koruduğu araştırma konusu oldu. Sanatçının cilt bakım rutinini paylaşması ardından Jennifer Lopez magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve adından söz ettirdi.

Jennifer Lopez öncelikle ilk adımın derinlemesine bir temizlik olduğunu söylerken temizleyicisi ile yüzünü yıkadığını ve daha sonra serum uyguladığını açıkladı. Günde 2 defa sabah ve akşam olmak üzere serum kullandığını paylaşan Jennifer Lopez bu durumu sabah ilk iş vitaminlerini almak gibi düşündüğünü söyledi. Daha sonra güneş kremi kullandığını belirten ünlü şarkıcı 20'li yaşlarının başından beri en büyük güzellik sırrının güneş kremi olduğunu söyledi. Oyuncunun cilt bakım rutinindeki son adımın ise kaşlarının ve gözlerinin altına sürmüş olduğu göz kremi olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra dış bakım kadar eşit derecede önemli olan şeyin iç ruh hali olduğu açıklandı ve Jennifer Lopez'in günün geri kalanı için doğru ruhu ayarladığı yönde bilgiler paylaşıldı. Öncelikle ruhunu ve zihnini beslediğini açıklayan ünlü şarkıcı sabahları cep telefonunu bir kenara bıraktığını açıkladı ve doğru düşünceler ve doğru niyetler ile kendisini güne hazırladığını belirtti.