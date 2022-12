Antalya'da Turist Polisi Görünce Çareyi Çatıya Çıkmakta Buldu

Finlandiyalı turist Antalya'da apart otelde kalarak hayatını devam ettiriyordu. Yaklaşık olarak 2,5 sene önce pasaportunun vizesi bittiği öğrenilen Finlandiyalı genç adam, polisin geldiğini görmesi ardından eline elektrikli sinek öldürücü alarak çatıya çıktı ve kendisini kurtarmaya çalıştı. Apart sahibi Şeref Şimşek ise konu hakkında turistin 4 senedir kendisinde kaldığını açıklarken 2,5 senedir yüzünü görmediğini anlattı. Odasından çıkmadığını belirten apart sahibi, turistin öldüğünden şüphelendiklerini ve bunun sonucunda polis aradığını belirtti. Kapının kilidini kırması ardından içeri girdiklerini belirten apart sahibi Şeref Şimşek yaşadığını öğrendiklerini ve pasaportun vizesinin yaklaşık olarak 2,5 sene önce bittiğini belirtti. Odanın içerisinin de çöp haline geldiğini ifade eden Şeref Şimşek yapmış olduğu açıklamalarla gündemde yer aldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Tabakhane sokaktaki apart otelde meydana gelen olay öğle saatlerinde yaşandı. Söz konusu apart otelde kalan Finlandiyalı turistin vize süresinin 2,5 sene önce bittiği anlaşılırken apart sahibi Şeref Şimşek ise turistten uzun zamandır haber alamadığını söyledi. Turistin odasına kontrol için gittiğini belirten Şeref Şimşek defalarca kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadığını ve sonunda bu durumu polise bildirildiğini aktardı. Aparta gelen polisin turistin pasaportunu görmek istemesi üzerine turistin eline almış olduğu elektrikli sinek öldürücü ile balkondan çatıya kaçması ise gündemde yer alan bir olay oldu. Polisi yanına yaklaştırmayan turist ekiplerin kendisine yaklaşmak istemesi sonrasında ise koşmaya başladı ve daha sonra polis tarafından yakalanarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler turiste kelepçe taktı ve turistin polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Konu ile ilgili apart sahibi Şeref Şimşek turistin 4 senedir kendisinde kaldığını açıklarken geldiklerinde iki erkek arkadaş olduklarını belirtti. Bu ayın başında turistin arkadaşının Finlandiya'ya döndüğünü belirten Şeref Şimşek, kendisinde kalan turistin ise dönmediğini ve yaklaşık olarak iki buçuk senedir yüzünü görmediğini ve odadan çıktığını açıkladı.