5 Yaşındaki Sobirov Nurmuhammad Türkiye'ye Tedavi için Geldi ve Hayatında İlk Kez Rüya Gördü

Kafatasının yaşıtlarına göre daha büyük olması sebebiyle tedavi görmek adına Özbekistan'dan ülkemize gelen 5 yaşındaki Sobirov Nurmuhammad isimli küçük çocuk, operasyon ardından ilk defa rüya gördü ve sağlık gündeminde yer aldı. 5 yaşındaki küçüğün operasyonunu gerçekleştiren Profesör Doktor Özgür Kılıçkesmez ise konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçkesmez, 5 yaşındaki çocuğun ailesinin, oğullarının operasyon ardından panik içerisinde uyandığını mutlu ve heyecanlı olup bir şeyler anlatmaya çalıştığını söylediklerini aktardı. Yapılan tedavi ardından basıncın düşmesi sebebiyle fizyolojinin normale döndüğünü ifade eden profesör, çocuğun rüya görmeye başladığını aktardı. Kendisinin de böyle bir duruma meslek hayatında ilk kez rastladığını ifade eden Kılıçkesmez, 5 yaşındaki Sobirov Nurmuhammad’in ilk kez rüya görmüş olduğunu açıkladı.

Kafası yaşıtlarına göre daha büyük olduğu öğrenilen ve doğumsal bir beyin damar hastalığı bulunan 5 yaşındaki çocuğun hastalığı zaman içerisinde ilerleme gösterdi. Daha sonra Türkiye'ye tedavi için yönlendirilen minik hasta Sobirov Nurmuhammad, ailesi ile birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderildi ve incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler ardından Galen Ven Anevrizması tanısı konulan küçük çocuğa 2 seanslık anjiyo embolizasyon tedavisinin uygulandığı öğrenildi.

5 yaşındaki küçük çocuğa uygulanan tedavi süreci ve başarılı geçen operasyon hakkında bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişimsel radyoloji bölümü sorumlusu Profesör Doktor Özgür Kılıçkesmez, çocuğun kafasının normal hızda büyüme seyredeceği bilgisini paylaştı. İşte Özbek aile hakkında merak edilen detaylar…

Tedavi ardından değerlerinin normalleşmesi ile beraber minik hastanın ilk kez rüya gördüğü bilgisine ulaşıldı. Doktor, meslek hayatında ilk defa böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığını ifade ederken, Özbek hastanın ailesinin mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini belirtti. Başarılı geçen tedavi süreci ardından aile, oğulları ile beraber ülkesine geri döndü.