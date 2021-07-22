Kalp Yarası’nın 4. Bölümüne Bomba Oyuncu Transferi

Bir süredir Antakya'da çekimleri süren ve yaz sezonunun en başarılı yapımları arasında bulunan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinin başrollerinde Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Projenin ekranlara gelen ilk 3 bölümü izleyici kitlesinden tam not alırken Kalp Yarası’nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu.

Kurban Bayramı dolayısı ile geçtiğimiz gün projenin 4. yeni bölümü seyirci kitlesi ile buluşamadı ve yerine özel kolaj bölüm ekranlara verildi. Bunun yanı sıra Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı dizinin 4. yeni bölümü itibariyle kadroya yeni bir ismin daha katılacağı bilgisine ulaşıldı.

Kadın futbol takımlarında top koşturan ve oyunculuk da yapan başarılı isim Serenay Aktaş, Kalp Yarası isimli projenin 4. yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Son olarak Savaşçı isimli projede Teğmen Selcan Efe isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Serenay Aktaş Savaşçı dizisinin 5. sezonu için Eskişehir'de yapılan çekimlere katılmıştı. Savaşçı projesi Haziran ayında düşük gelen reyting oranları sebebi ile final yapma kararı alırken Serenay Aktaş da ekran hayatına kısa bir mola vermişti. Dinlenme sonrasında Kalp Yarası ile tekrardan hayranları karşısına çıkacak olan Serenay Aktaş merak içerisinde bekleniyor.

Oyuncunun projede Ebru karakterine hayat vereceği öğrenilirken 4. bölümü ile projeye katılacak olan isim seyirci kitlesini heyecanlandırdı. Sinan karakterinin gençlik aşkı olan Ebru'ya hayat verecek olan Serenay Aktaş, eski aşkı ile çocuklarının okulunda karşılaşacak. Yıllar önce Azade Sancakzade engeli sebebiyle kavuşamayan aşıkların karşılaşmasının nasıl olacağı ve meydana gelecek olan yeni bölüm gelişmeleri seyirci kitlesi tarafından merak içerisinde bekleniyor. 26 Temmuz Pazartesi tarihinde ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizinin gelişmeleri merak edildi.