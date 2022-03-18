Züleyha Hakan Tartışması Bir Zamanlar Çukurova Gündeminde

Yapımcılığı Burak Sağyaşar ve Timur Savcı tarafından gerçekleştirilen ve yapımını TIMS&B Productions'ın yaptığı Bir Zamanlar Çukurova isimli sevilen dizi projesi 128. yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı ve adından söz ettirdi. Proje, #TehlikeliSular etiketi ile sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında gösterildi ve dizinin yeni bölümü geceye damga vurdu. Hakan karakterinin gerçek kimliğini herkesi açıklaması dikkat çekerken Züleyha'nın da Hakan ile yollarını ayırmak istemesi çarpıcı bir gelişme olarak yorumlandı.

128 yeni bölümü izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinde önemli gelişmeler yaşandı ve Züleyha karakteri gazetede okuduğu bölüm ile evlenmek üzere olduğu ve Mehmet Kara olarak tanıdığı kişinin silah kaçakçısı olan Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenerek büyük bir öfke yaşadı. Diğer taraftan Züleyha gazeteyi gösterip Hakan’dan hesap sorarak onu hayatından çıkarmaya karar verdi ve Fikret karakterinden de gerçeği kendisinden gizlemesi sebebi ile hesap sormayı ihmal etmedi.

Basın toplantısı düzenleyen Züleyha karakteri her şey anlattı ve Hakan polis tarafından nezarete alınarak geceye damga vurdu. Züleyha çiftlikteki işleri ele alarak tüm olanlara rağmen ayakta olduğunu gösterdi ve Hakan ile görüşmeyi reddetti. Züleyha ile görüşebilmek için bir sürü yol deneyen fakat onu bir türlü konuşmaya ikna edemeyen Hakan, Çukurova’ya intikam almak için geldiğini belirtirken Züleyha ile tanıştıktan sonra her şeyin değiştiğini de ifade etti.

Züleyha ise Hakan’ı dinlemedi ve yaşanan bu olaylar sonrasında Hakan hayal kırıklığı içerisinde konaktan ayrılmak durumunda kaldı. Züleyha Hakan ile ilişkisini tamamen koparmak isterken dizinin yeni bölümü magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. 129. bölüm tanıtımı yayınlanan dizide “Ben sana aşığım Züleyha” sözleri dikkat çekti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.