Aziz Dizisi Oyuncuları Soğuk Havaya Aldırmadı

Aziz dizisi bir süredir Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Dizi ortalamanın üzerinde reyting sonuçları alırken hikayesi ile de beğeni topluyor. Söz konusu dizinin hikayesi 1930’lu senelerde geçerken dizinin yeni bölümlerinde ekranlara taşıdığı sahneler de proje ile ilgili dikkat çeken noktalar arasında gösteriliyor. Oyuncu kadrosunun çekimler öncesinde büyük bir hazırlık dönemi geçirdiği biliniyordu ve dizinin yeni bölümleri merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu.

17 bölümdür Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Aziz isimli televizyon dizisi projesi sadık bir izleyici grubu ile ekranlarda yer almayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın hayranları da oyuncuya yoğun bir şekilde destek veriyor ve ünlü isim sergilediği performansı ile beğeni topluyor. Murat Yıldırım'ın yanı sıra Damla Sönmez gibi oldukça başarılı bir oyuncu da başrolün hakkını veriyor ve sergilediği performans ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Başarılı dizi Aziz'in setinde zaman zaman soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle engeller yaşanıyordu fakat oyuncuların azmi ve enerjisi bu engellerin aşılmasını sağlayacak yönde olmuştu. Özellikle 18 Mart 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkacak olan 18. bölümde gerçekleşen düğün sahnesinin çekimlerinin hiç kolay olmadığı öğrenildi.

Duygu ve heyecanlı yüksek sahneleri ve etkileyici senaryosu ile milyonları ekran başına kitleyen Aziz dizisi her hafta unutulmayacak bir bölüm ile dizi hayranları karşısına çıkıyor. Murat Yıldırım tarafından hayat verilen Aziz ile Simay Barlas tarafından hayat verilen Efnan karakteri hapishanede nikahlanmıştı ve çift bu cuma izleyici karşısına çıkacak olan 18 yeni bölümde davullu zurnalı bir şekilde dünyaevine girecek.

Seyirci kitlesinin merak ve heyecan içerisinde beklediği sahneler İstanbul dışında çekildi ve oyuncu kadrosu çekimler sırasında zorlu anlar yaşadı. Diğer taraftan oyuncular, sergiledikleri performansları ve enerjileri ile kar fırtınasına aldırmadı ve Aziz ile Efnan’ın düğünü gerçekleşti.