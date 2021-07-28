Zerrin Özer Hayvanseverlere Yanıt Verdi ve Özür Diledi

Başarılı sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile hayvanseverlerden tepki toplamıştı. Geçmişini çöpe attığını ve çöpü karıştırmanın köpeklerin işi olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisine gelen eleştiriler ardından konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamasında özür dileyen ünlü şarkıcı, sosyal medyada gündem haline geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Zerrin Özer’in paylaşımı sonrasında, duyguları dile getirirken en sadık dostların aşağılanmasının doğru olmadığını ifade etmiş, tüm kötülüklerin insanlardan geldiğini söylemiş ve onların bunu hak etmediklerini belirtmişti. Zerrin Özer ise gelen bu tepkiler ardından hiç öyle düşünmediğini ve çok üzüldüğünü yazdı.

63 yaşındaki usta sanatçı, yaptığı şeyin yalnızca bir ironi olduğunu ve Tosun, Ponpon ve Hurma adında üç çocuğu olduğunu ifade etti. Çok üzgün olduğunu ve kendi çocuklarından da özür dilediğini ifade eden sanatçı, gelen tüm yorumlara karşı özür dileyerek bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçmiş aylarda katılmış olduğu bir programda bazı itiraflarda bulunmuş ve gündemde yer almıştı. Yıllar önce o dönemin ünlü plakçısı olan Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiği iddiası ile gündemde yer tutan sanatçı, abi dediğin insanın tecavüzüne uğradığını belirtmişti.

Zerrin Özer'in yapmış olduğu açıklama hakkında merak edilenler ve konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Usta sanatçı Zerrin Özer, her zaman ağlamasının ve siyah gözlük takmasının sebebini anlattı.

O şahsın geçenlerde vefat ettiğini açıklayan Zerrin Özer, elbette ölen insanın arkasından konuşulmayacağını fakat hakkını helal de etmediğini söylemişti. Olayın başına dayak ve yumruk yiyerek geldiğini ifade eden Zerrin Özer, her zaman ağlamasının ve siyah gözlük takmasının bu yüzden olduğunu açıkladı. Kimseye bakamadığını da ifade eden Zerrin Özer, yapmış olduğu açıklamalar ile sevenlerini üzüntüye boğmuştu.