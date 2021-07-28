Aleyna Tilki’den Evlilik Paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı ve takipçilerini heyecanlandırdı. Son paylaşımında “evleniyorum” diyerek bir davetiye paylaşan başarılı isim Aleyna Tilki, dikkatleri üzerinde topladı.

Bunun yanı sıra törenin Instagram hesabı üzerinden gerçekleşeceği bilgisini de veren ünlü isim Aleyna Tilki yapmış olduğu açıklama ile merak edildi. 21 yaşındaki şarkıcı, evleneceği yönünde yapmış olduğu paylaşım ile yine adından söz ettirdi.

Son zamanlarda yapmış olduğu açıklamalar ve paylaşımları ile sık sık gündemde yer tutan 21 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki, bu kez de çok konuşulan bir açıklama imzasını attı. Instagram hesabından evlilik paylaşımında bulunan ünlü isim, takipçilerini heyecanlandırdı.

2,7 milyon takipçisi olan ünlü şarkıcı, önceki gün bir paylaşım gerçekleştirdi ve ayın 28'inde evleneceğini açıkladı. Ayın 30'unda da klibinin çıkacağını söyleyen Aleyna Tilki, davetiyesini de sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayın 28'inde düğününü sosyal medya hesabından canlı izleyebileceklerini ifade eden başarılı şarkıcı, yapmış olduğu paylaşım ile takipçilerini heyecanlandırdı ve merak konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü ismin yeni şarkısının reklamını yaptığını iddia etti ve gerçekler merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde kariyer hayatında bir asistan yerine dadı ile çalışmaya karar verdiğini ifade eden ve pek çok habere konu olan başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, sakin bir dadı tutacağını söylemişti.

Asistan tribi çekemeyeceğini de ifade eden ünlü isim, dadıların çok çalışkan olduğunu, yemeğini düşüneceğini ve saçlarını tarayacağını belirtmişti.

Dadı aradığını ifade eden sanatçı, kriterlerini de sıralamayı ihmal etmemiş ve İngilizce ile Rusça bilmesi gerektiğini söylemişti. İleri görüşlü bir dadı aradığını ifade eden Tilki, çok sakin bir insan olması gerektiğini de açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci de Aleyna Tilki'nin paylaşımı yanıt vermiş ve kendisinin sanatçıya dadı olacağını açıklayan bir paylaşım gerçekleştirmişti.