Zerrin Özer: Ben O Köpeklere Kurban Olurum

Başarılı sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamalarda geçmişini çöpe attığını ve çöpü karıştırmanın ise köpeklerin işi olduğunu ifade eden bir yazı paylaşmıştı. Yapmış olduğu paylaşım ile hayvanseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Zerrin Özer konu, hakkında üzüntüsünü dile getirdi ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Üzüntüsünü ifade eden usta sanatçı kahrolduğunu ve yazdıklarını tamamen bir deyim olarak kullandığını ifade etti. O köpeklere kurban olacağını ifade eden başarılı sanatçı, kendisinin yemeyeceğini ve o hayvanlara yedirteceğini dile getirdi.

Gayrettepe'de bir otelde yapılan Ulusal Model Yarışması’nın büyük finali önceki akşamda gerçekleştirildi. Gecenin ev sahipliği yapımcı Semra Hülakü tarafından gerçekleştirildi ve Bülend özveren ile Tuğba Özay sunuculuk yaptı. Jüride ise Aslı Turanlı, Zerrin Özer, İzzet Öz Emsal Doğan ve Bircan Bali gibi birbirinden ünlü isimler bulundu. Kadınlarda Almanya'dan Defne Şentürk büyük finalde yer alırken erkeklerde ise İstanbul'dan Mert Albayrak 1. olarak seçilerek büyük başarılara imza attı.

Geceye yalın ayak katılması ile adından söz ettiren ünlü sanatçı Zerrin Özer ise herkesi çok özlediğini ve iyi olduğunu, sağlığına çok dikkat ettiğini ifade etti. Çok güzel bir ortamda bulunduğunu açıklayan ünlü isim bir buçuk senedir evde kaldığını ve tatil yapmadığını da ifade etti. Yalnızca hayvanları ile ilgilendiğini ve çalıştığını açıklayan ünlü isim, ablalarının da kendisinde kaldığını ifade etti.

Güzellik anlayışı hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Zerrin Özer, bunun kendisi için çok farklı bir branş olduğunu söyledi. Hak edene ve beğendiği bir insana şahsı adına oy vereceğini açıklayan ünlü sanatçı, kendisi için görselliğin ve güzelliği önemli olduğunu fakat yüreğin güzel olmasının çok daha önem taşıdığını anlattı.