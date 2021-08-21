Yapı Kredi Bankası, TEB ve ING Bank'tan 45.000 TL kredi kampanyası başladı

İhtiyaç kredisi kampanyalarından olan 45.000 TL kredi kampanyası için 36 ay vadeye kadar kredi verilmektedir. Yapı Kredi Bankası, Teb Bankası ve ING Bankası bu krediler için bir kampanya başlatmıştır. Kişilere sadece kimlikleri ile birlikte bu krediler verilmektedir. Kredi onayı almak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası, Teb Bankası ve ING Bank üzerindende onay almak isteyen müşterilerin 1200 ve üzerinde bir kredi puanınızın olması ve bankalarda bir sıkıntısının olmaması şartı vardır. Daha önce bir bankadan icralık veya avukatlık olduysanız bankalara çok başvuru yaptıysanız onay alamazsınız. Eğer şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız.Size uygun olan bankalar hemen kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası 45.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 45 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Bunun için bankanın internet bankacılığını veya mobil uygulamayı da kullanabilirsiniz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa bu şekilde kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi şubeleri gitmeden kullanabilirsiniz.

Eğer banka müşterisi değilseniz veya internet üzerinden başvuru yapmak istemiyorsanız mesaj atarak da bu bankadan ne kadar kredi aldığınızı öğrenebiliyorsunuz. Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek buraya Bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazdıktan sonra 4411 numarasına mesaj ile gönderin. Bu şekilde kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız. Onaylanan kredinizi de en yakın bankadan kimlik ve gelir ve aileniz ile birlikte kullanabilirsiniz.

TEB Bankası 45.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Kredi kullanmak isteyen kişiler için TEB Bankası da bir kredi kampanyası yaptı. 45 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli bu krediyi kullanabiliyorsunuz. 3 ay ertelemeli alacağınız bu krediler de sizlere kredi başvurusu yapmak için SMS ile işlem yapılacağını söyleyebiliriz. 44 66 numarasına TC kimlik numaranızı göndererek TEB Bankası üzerinden kredi alıp alamayacağınız öğrenebilirsiniz. Ayrıca banka şubesinden bankanın internet sitesinden ve bankanın internet bankacılığından da kredi kullanabiliyorsunuz.

ING 45.000 TL kredi başvurusu

ING Bank üzerinden de 45.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. www.ing.com.tr adresine girerek bu bankadan kredi başvuru formunu doldurup işlemi yapabiliyorsunuz.

Kredi sonucuna göre hemen hangi bankada işlem yapmak istiyorsanız seçebilir ve bu bankadan sadece kimliğinizle onaylanan krediyi de kullanabiliyorsunuz.

ING Bank kişilerin kredi puanına göre kredi faiz oranı uygulayan bankaların başında geliyor. ING Bank 36 ay vadeye kadar verdiği bu krediler de düşük faizli olarak 3 ay ertelemeli kredi de vermektedir. ING Bank ihtiyaç kredisi ayrıca mobil uygulama ve internet bankacılığı kullanan müşterilerine de verilen bir krediyi kampanyasıdır.