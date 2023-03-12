Yüz Yıllık Mucize Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Yüz Yıllık Mucize Ne Zaman Başlıyor?

İlk yayın günü ve yayın tarihi belli olan Yüz Yıllık Mucize isimli dizi projesi gündemde yer aldı. Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin ilk bölümü 16 Mart Perşembe akşamında yayınlanacak. Saat 20.00'de izleyici grubu karşısına ilk bölümünü çıkaracak olan Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncu kadrosu, senaryosu ve fragmanı ile izleyici grubunu kendisine çekmeyi başardı.

Dizide Harika ve Ali Tahir karakterleri olacak ve Ebru Şahin ile Birkan Sokullu başrollerde buluşacak. Hayatı hakkında önemli bir karar verdiği zaman Harika ile karşılaşan Ali Tahir'in hayatında yeni bir dönem başlayacak. Çiftin karşılaşması ve tanışması ardından iki isim için hayatlarında yeni bir sayfa açılmış olacak. Başrollerde Ebru Şahin ile Birkan Sokullu'nun bulunduğu dizinin yapımı OGM Pictures tarafından üstleniyor. Bunun yanı sıra kısa süre içerisinde Star TV ekranlarında yayınlanacak olan söz konusu dizi projesinin senaryosu ise Nuran Evren Şit tarafından kaleme alınıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Necip Memili, Zerrin Tekindor, Laçin Ceylan, Gözde Seda Altuner, Ayşegül Cengiz, Ecem Çalhan, Yalçın Hafızoğlu, Zehra Kelleci, Hümeyra ve Merve Nur Bengi yer alıyor.

Birkan Sokullu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Başarılı bir oyuncu ve manken olan Birkan Sokullu, İstanbul'da 6 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2003 senesinde Best Model Of Turkey yarışmasında 3. olan Sokullu aslen göçmen Boşnak bir aileye mensuptur. Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı üzerinde gerçekleştiren ünlü oyuncu aynı zamanda eğitim aldığı sırada modellik ve mankenlik mesleğini yapmaya da devam etmiştir. Kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver ile 2012 yılında dünya evine giren Birkan Sokullu 2015 yılında ise o evliliği sonlandırmıştır.