Adım Farah Dizisi Başladı Ama Onları Bekleyen Bir Tehlike Var!

Çarşamba akşamında yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi rekabet ortamında yeni bir durum oluşmasına sebep oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici tanıtımları ile seyirci grubunu kendisine çekmeyi başaran yeni dizi, Engin Akyürek ile Demet Özdemir'i başrolde buluşturdu. Her ne kadar ilk bölüm sonucunda bir reyting patlaması gerçekleşmese de proje 2. bölümde ilk bölüme göre daha iyi sonuçlar elde etti. Bu durum sonraki haftalar için de umut verici bir hal aldı.

Söz konusu dizi projesinde farklı bir kurgu, heyecanlı bir hikaye ve seyirci grubuna empati yaptıran sahneler yer alıyor. Başrol oyuncuları ile birlikte dizide rol alan yan karakterler de hikayeleri ile isimlerinden söz ettiriyor. Diğer taraftan diziye yönelik eleştiriler yapılıyor ve hikaye noktasında bazı problemler olduğu konuşuluyor. Televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu da Adım Farah dizisi hakkında bazı problemler olduğunu belirtti.

Henüz 2. bölümü yayınlanan dizi için kapsamlı bir değerlendirmenin yapılması erken olsa da senaryonun bütünlüğünü sağlamak konusunda bir sorun olduğu düşünülüyor. Ancak sosyal medyaya iki başrol oyuncusunun yansıyan halleri ve ikilinin birbirleriyle ne kadar uyum içerisinde oldukları da bir gerçek. Bu durumun reyting oranlarını da olumlu anlamda etkilemesi bekleniyor ve iki ünlü ismin birbirine yakışmasının güzel sonuçlar getireceği düşünülüyor.

2. bölümünü izleyici ile buluşturan Adım Farah dizisi ile ilgili önemli yorumlarda bulunan televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu hikaye bütünlüğü noktasında konuların kendi içinde gittiğini söyledi. Bütünlüğü sağlama noktasına bir problemin olduğunu yazan Koloğlu, Farah ile Tahir Lekesiz’in bir hikayelerinin olduğunu ve diğer karakterlerin de onlara yetişmeye çalışıyor gibi gözüktüğünü yazdı. Bunun yanı sıra dizinin klişeler ile dolu olduğunu belirten televizyon eleştirmeni hikayeyi çok güçlü bulmadığını açıkladı.