Berkin Gökbudak Kimdir, Aslı Enver Eşi Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

38 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Enver sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturarak gündemin üst sıralarında yer aldı. Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi iş insanı Berkin Gökbudak ile evlilik kararı alarak birlikteliklerini bir ileri noktaya taşıyan ünlü çift dikkatleri üzerine çekti.

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturması ile özellikle Twitter gündeminde adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Enver günün en çok dikkat çeken ismi oldu. Peki Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, Aslı Enver ile Berkin Gökbudak nasıl tanıştı? Evlilik haberi ile sevenlerini mutlu ederek adından söz ettiren Aslı Enver gelinlik seçimi ile de beğeni topladı. Çift, yaklaşık olarak 6 aydır aşk yaşıyor ve gözden uzak bir şekilde birlikteliklerini devam ettiriyordu. 6 aydır aşk yaşayan çift daha sonra evlilik kararı aldı ve sürpriz bir şekilde dünyaevine girerek magazin gündeminde isimlerinden söz ettirdi. Sizler için haberimizin devamında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren güzel oyuncu Aslı Enver hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık. Peki Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı, Aslı Enver eşi kimdir, Aslı Enver ilk eşi kimdir, kaç kez evlendi?

2. kez nikah masasına oturarak hayranlarını şaşırtan ünlü oyuncu Aslı Enver Berkin Gökbudak ile yaklaşık olarak 6 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşıyor ve ilişkisi hakkında bilgi vermekten kaçınıyordu. Son olarak sevgilisiyle hayatını birleştirme kararı alan güzel oyuncu bu eylemiyle dikkatleri üzerine çekti. Dar askılı beyaz bir gelinlik tercih eden ünlü isim yine beyaz çiçeklerden oluşan bir buket ile çeşitli gelin pozları verdi. Aile arasında kıyılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren Aslı Enver ile Berkin Gökbudak çifti mutluluğa “Evet” dedi. Evlilik haberiyle isimlerinden söz ettiren ünlü çiftin nikah şahitliği ise Cihan Çalışkantürk ile Saner Ayar tarafından yapıldı.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran başarılı oyuncu Aslı Enver eşi ile birlikte verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Eşine “Evet” dediğini yayınlayan başarılı oyuncu daha önce ilişkisi hakkında süper gittiğini de söylemişti. Geçtiğimiz haftalarda Berkin Gökbudak ile yaşadığı ilişki hakkında konuşan ve basın mensuplarına açıklamada bulunan ünlü oyuncu Aslı Enver ilişkilerinin devam ettiğini açıklamış ve süper gittiğini de belirtmişti.

Bu defa evlilik haberi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu nisan ayında da 5 aylık aşkı Önder Öztarhan'dan ayrılık kararı almıştı. Aslı Enver eski sevgilisi Önder Öztarhan'ın ailesi ile de tanışmış ve bu gelişme ile çiftin nikah masasına oturacağı söylenilmişti. Fakat daha sonra yollarını ayıran çift tekrar görüşmemişti. Aslı Enver ile Murat Boz ne zaman, hangi yılda ve neden ayrıldı?

Murat Boz ile de uzun bir süre boyunca aşk yaşayan ünlü oyuncu Aslı Enver 2019 yılının Ekim ayında bu ilişkisini kesin bir şekilde sonlandırmıştı.