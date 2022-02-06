Yüsra Geyik Camdaki Kız İddialarına Son Verdi!

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisine geçtiğimiz haftalarda veda eden yetenekli oyuncu Yüsra Geyik, dizi hakkında flaş açıklama gerçekleştirdi. Melisa isimli karaktere hayat veren genç oyuncunun Camdaki Kız dizisine veda etmesi sonrasında art arda iddialar gerçekleşmişti.

Konu hakkında merak edilenleri yanıtlayan genç oyuncu Yüsra Geyik dikkat çekici açıklamalar gerçekleştirdi ve adından söz ettirdi. 15 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde yer alan ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisine bir sezon bile dayanamamış ve daha sonra oyuncu kadrosundan çıkmıştı. Genç oyuncunun Camdaki Kız dizisindeki ömrünün çok kısa olduğu açıklanmış ve bu durumun sebebi de merak konusu olmuştu.

Dizide Melisa karakterine hayat veren ünlü oyuncu annesi ile beraber İzmir'e taşındı ve bu şekilde Camdaki Kız serüveninin de son bulduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş genç oyuncunun diziye veda etmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve söz konusu ayrılıkta ünlü oyuncunun ön plana çıkmasının etkili olduğu belirtildi. Dİzi oyuncularının dikkatini dizinin bölüm tanıtımlarında ve ön izleme sahnelerinde yer almasının çektiği ifade edildi. Okların özellikle Camdaki Kız dizisinin kadın başrol oyuncularına yönelmesine sebep olduğu açıklanan bu durum hakkında detaylar merak edilmişti. Söz konusu bu isimler arasında ise Selma Ergeç ile Hande Ataizi gösterilmiş ancak durumun doğruluğu konusunda inandırıcı bir delil bulunmamıştı. Sosyal medyaya da yansıyan ve kulislerde konuşulan bazı detaylar da netlik içermemişti.

Ünlü oyuncu ise konu hakkında sessizliğini korumuştu fakat daha sonra bir açıklamada bulundu ve öyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını ve öyle bir şeyin olmadığını açıkladı. Hep beraber güzel bir iş yaptıklarını açıklayan genç isim hem çalıştığı ekip ile ilgili hem de işle ilgili çok memnun olduğunu ve seneler sonra çalıştığı çok güzel bir iş olduğunu belirtmişti. Önünde yeni projeler olduğunu da ifade eden Yüsra Geyik artık onları değerlendireceğini de paylaştı.