Erdoğan'a Hakaret Paylaşımında Gözaltı Sayısı Arttı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması hakkında suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. Söz konusu paylaşım kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken daha sonra gözaltı sayısının da arttığı açıklandı. Tespitler Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı olan il birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda gerçekleşti ve tespitler savcılıklara iletildi ve daha sonra 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Söz konusu bu 8 kişiden 4'ünün gözaltına alındığı paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Polis ekipleri sosyal medyada Derya Büyükuncu isimli söz konusu hesabın sahibinin yurt dışında olduğun açıklarken Samsun'da bulunan hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollar ile yurtdışına gittiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın virüse yakalandığını açıklaması sonrasında sosyal medya hesaplarında suç içerikli paylaşımlar gerçekleştirilmişti. Konu hakkında Pınar Ö. isimli kişinin gözaltına alındığı belirtilirken daha sonra da 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve bu kişilerden dördünün gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ve provokatif paylaşımlarda bulunduğu İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen Pınar Ö. isimli kişinin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Pınar Ö. isimli kişinin adresi belirlenmiş ve daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun vermiş olduğu talimat ile Bağcılar'da yakalandığı açıklanmıştı. Pınar Ö.’nün ifadesi alınmak üzere emniyete getirilmiş ve yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edileceği de paylaşılmıştı.

Eşi Emine Erdoğan ile beraber yapmış oldukları koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtmiş ve hastalığı hafif geçirdiklerini söylemişti. Çalışmalara evden devam ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu merak konusu olmuştu.