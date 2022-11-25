Yürek Çıkması Dizisi Üç Kız Kardeş’in Önüne Geçti! Sonuçlar Hayret Verici

Her yeni hafta rakipleri ile kıyasıya bir mücadele vermekte olan Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesi salı akşamlarında TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Zorlu rakipleri ile rekabet halinde olan söz konusu dizi projesi dram yüklü hikayesi ile ön planda yer alıyor. Diğer taraftan seyirci grubu ve yapımcı dizinin beklenen ilgiyle karşılaşmadığını düşünüyor. Ancak seyirci grubu dizinin yeni bölümlerini merak içerisinde takip etmeye devam ediyor. Dizinin bu hafta 4. yeni bölümü ekranlara taşındı ve seyirci grubu çok heyecanlı bir bölümüyle karşı karşıya geldi. Söz konusu dizi projesi özellikle Alp Navruz hayranlarını ekran başından ayırmıyor ve seyirci kitlesi diziyi izlemeye devam ediyor. pProjede Alp Navruz ile İrem Helvacıoğlu ile beraber Mesut Akusta ve Ayça Bingöl gibi iki usta oyuncu da performans sergiliyor. Oyuncu kadrosu ve dram yüklü hikayesi ile seyirci grubu için adeta bir oyunculuk şöleni olan dizi son haftada elde ettiği sonuç ile dikkatleri üzerine topladı.

Tüm kişiler kategorisinde yayınlanan son bölümü ile ilk 10 tablosunda yer almayı başaramayan Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesi ABC1 kategorisinde 7. ve AB kategorisinde ise 6. sırada bulundu. Seyirci grubu sosyal medyada düzgün hak ettiği değeri göremediğini belirtirken dizinin diğer projeler karşısında sergilediği performans da detaylı bir şekilde inceleme altına alındı. Yürek Çıkmazı dizisinin seyirci karşısına çıktığı aynı akşamda Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş dizileri de yayın hayatına devam ediyor. Zirve yarışında herkes rekabete devam ederken birinci olacak proje ise merak konusu oluyor.

Gecenin Ucunda dizisi ise gün değişikliğine gitti ve projenin yeni bölümleri Çarşamba akşamlarından salı akşamına alındı. Reyting oranları ile durumu vahim görülen Gecenin Ucunda dizisi en başından beri hayal kırıklığına uğratan bir yapım oldu. Hiçbir kategoride son bölümü ile ilk 10 tablosunda yer almayı başaramayan dizi projesi Baba dizisinde benzer bir kader yaşıyor. Tıpkı Gecenin Ucunda desteği gibi Baba isimli televizyon dizisi projesi de ekranlara gelen son bölümü ile ilk onda yer almayı başaramadı.

Sosyal medyada ise reyting durumlarından daha farklı bir durum gözleniyor ve farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Yürek Çıkmazı günün en popüler dizisi olarak öne çıkmayı başardı. Bu sonucu ile reyting rekortmeni olan Üç Kız Kardeş ile Ben Bu Cihana Sığmadan dizilerine fark atan Yürek Çıkmazı sosyal medyada çok konuşuldu. 22 Kasım tarihinde gelen ileti sayılarına göre Baba dizisinin de sosyal medyada çok konuşulduğu görülürken Yürek Çıkmazı dizisinin açık ara fark ile önde olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya tablosunda Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesi 53.1900 bileti alarak birinci sırada yer aldı ve Yürek Çıkmadı dizisini de 24.300 ileti ile Baba dizisi 2. sırada takip etti.