Bu fiyata otomobil adeta Şam'da Kayısı! 155 bin TL'lik fiyatıyla vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor

155 bin TL'lik fiyatıyla vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor... Bu fiyata otomobil adeta Şam'da Kayısı! Herkesin bildiği son zamanlarda yükselen döviz kurları ve yaşanan enflasyon ile eş güdümlü sıfır otomobil alabilmek nerdeyse imkânsız hâle geldi. Artık sıfır bir otomobil isteyenlerin en az 380 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Konu elektrikli otomobil olduğunda ise fiyatlar 700 bin bandının üstüne çıkıyor. Yüksek fiyatların olması nedeniyle otomobil almak isteyen pek çok kişi alternatif çözümler aramaya başladı ya da bu hayalini erteledi. Sıfır araçların yüksek fiyatlardan satışa sunulması çok tepki çekti. Ancak bazı fırsatların da bulunduğunu söylemek mümkündür.

Sıfır ve İkinci El Araçlar Cep Yakıyor

Bir yıl öncesiyle karşılaştırıldığında dahi piyasada önemli farkların olduğu görülecektir. Araçlar fiyat olarak kendini ikiye katlamış durumda. Sıfır araçlardaki bu durum alıcılar için büyük zorluklar anlamına geldi.

Öte yandan insanların çoğu ikinci el piyasasına yönelmiş olsa da orada da olumsuz bir hava hakimdir. Genel olarak araçların aşırı pahalı olduğu söylenebilir. Bu duruma el atılması ile birlikte herkesin araç sahibi olmasına fırsat tanınıyor.

155 bin TL'lik fiyatıyla vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor

RKS A1 küçük boyutları ile kent içerisinde kullanım basitliği gerçekleştiren araç, 2500 Watt’lık elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Özellikle kent içerisinde ulaşım için vatandaşlar çözümler aramaya başlamış durumda. Son dönemde pazara çıkan ufak elektrikli otomobiller de bunlardan bir tanesi. Genellikle ufak boyutları ile kent içerisinde kullanım basitliği sunan bu araçlar, fiyatlarıyla da ilgi çekiyor.

RKS A1 Araç özellikleri:

Motor: 2500W Brushless

Batarya: 60V 80Ah

Şarj süresi: 6-8 Saat

Maksimum hız: 25/45 km/h

Sürüş mesafesi: 70-110 km.

ÖN / ARKA Fren: Disk / Kampana

ÖN / ARKA Lastik: 135/70-12

Uzunluk: 2500 mm.

Genişlik: 1202 mm.

Yükseklik: 1625 mm.

Dingil mesafesi: 1720 mm.

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