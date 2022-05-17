Yıldız Kültür Setlere Dönme Kararı Aldı

1944 senesinde hayata gözlerini açan usta isim Yıldız Kültür sinema ve tiyatro çalışmaları ardından dizilerde de rol almıştı ve ismini usta oyuncular arasına yazdırmıştı. Bugüne kadar pek çok projede ve dizide performans sergileyen usta oyuncu Yıldız Kültür, canlandırdığı karakterlere yeteneği ile ruh katan bir oyuncu olarak tanınıyor.

Bugüne kadar çok farklı projelerde farklı roller ile seyrettiğimiz Yıldız Kültür isimli usta oyuncu ATV dizisi olan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Ünlü ismin 4 bölüm boyunca ATV dizisi olan Kardeşlerim isimli projede yer alacağı ve performans sergileyeceği bilgisine ulaşıldı. Usta oyuncunun hayranları bu bilgi karşısında çok mutlu olurken ünlü ismin dizide Sevgi isimli karaktere hayat vereceği de öğrenildi.

Kardeşlerim dizisi ikinci sezonun ortalarına doğru adım adım ilerlemişti ve dizi hikayesi ile ilgi çekmişti. Tecrübeli isimlerin genç oyunculara destek olduğu bir yapım görünümünde olan Kardeşlerim dizisi yayın hayatına başladığından beri yüksek izlenme oranları alıyordu. Usta oyuncu Yıldız Kültürde hikayenin oyuncu kadrosuna dahil olarak adından söz ettirdi ve bu haber ile sevenlerinin dikkatini çekti.

Oyuncunun cumartesi günü yayınlanan 52. bölüm ile beraber Kardeşlerim dizisinin hikâyesinde yer alması magazin gündeminin üst sıralarında görüldü. Usta oyuncu Yıldız Kültür’ün dizide 3 bölüm daha bulunacağı öğrenilirken Kardeşlerim dizisinin ne zaman ve hangi tarihte sezon finali yapacağı da merak konusu oldu. Peki ATV projesi olan Kardeşlerim dizisi ne zaman sezon finali yapacak, Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi ne zaman? televizyon ekranlarında yayınlanacak projenin sezon finali yapacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor fakat yapım şirketinden kısa süre içerisinde konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Yaz döneminde 3 ay kadar ara verecek olan Kardeşlerim Eylül ayında tekrardan seyirci kitlesi ile buluşacak.