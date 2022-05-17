Seversin Dizisi Oyuncuları Kimdir? Kadro Bomba Gibi Geliyor

Kanal D İç Yapımlar tarafından yapımcılığı üstlenilen Seversin isimli televizyon dizisi projesi kısa süre içerisinde Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 1 Haziran Çarşamba gününde projenin seyirci kitlesi ile buluşacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Seversin dizisinin tanıtımları bir süre önce yayınlanmaya başlamıştı ve bu tanıtımlar izleyici kitlesinin ilgisi ile karşılanmıştı. Proje yayın hayatına başlamadan dikkat çekerken dizinin afişi de sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

Ünlü oyuncu Burak Yörük'ün Tolga Tuna ve genç oyuncu İlayda Alişan’ın Asya karakterine hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Kankonde, Nergis Kumbasar, Ozan Dağgez, Ceren Taşçı, İlkin Tüfekçi, Hazal Benli, Yiğit Dikmen, Atakan Yılmaz, Elif Çapkın, Yağmur Gurur, Nihayet Şahin, Ceren Yıldırım ve Halil İbrahim Kurum gibi isimler bulunuyor.

Yeni dizi Seversin isimli televizyon dizisi projesinde ünlü oyuncu Nergis Kumbasar Tolga karakterinin annesi rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Nergis Kumbasar bir süre önce romantik komedi dizisi olan Kiralık Aşk'ta Neriman İplikçi karakterine hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile hafızalara kazınmıştı. Bunun yanı sıra tecrübeli oyuncu Zeynep Kankonde de Seversin isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak ve hayranları karşısına çıkacak. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekran hayatını sonlandıran Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk’in annesi karakterine hayat vererek performans sergilemişti.

İki ünlü isim dizide yardımcı karakter olarak yer alacak fakat usta oyunculukları sebebiyle diziye büyük renk katacak. Seversin dizisi tanıtım videoları ve eğlenceli hikayesi ile izleyici karşısına çıkmak ve yeni bölümlerini televizyon ekranlarına getirmek için sabırsızlanıyor. Genç oyuncu İlayda Alişan üniversite okuma hayalleri kuran ve bir alışveriş merkezinde çalışmakta olan tezgahtar Asya karakterine hayat verecek.