Yılbaşında Televizyonda Ne Var, Hangi Programlar Yayınlanacak?

Yılbaşı gecesi televizyon ekranlarında her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden özel programlar seyirci karşısına çıkacak. Hazırlıklarını tamamlayan televizyon kanalları bu gelişme ile adından söz ettirdi ve hangi programların ekranlarda yer alacağı merak konusu oldu. Çekimlerin yapılması ardından yılbaşı ekranında reyting oranları arasından hangi programın galip geleceği de merak edildi. Yılbaşı akşamında televizyon ekranlarında yayınlanacak olan programları masaya yatıran televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu dikkatleri üzerine çekti. Sina Koloğlu reyting savaşının yılbaşı akşamında 3 program arasında olacağını belirtti. Şarkılar Bizi Söyler, İbo Show ve O Ses Türkiye gibi birbirinden başarılı 3 programın reyting oranlarında yarışacağı hakkında yorumlar yapıldı. Koloğlu bu programları ilk sıraya taşımak için eğlence dünyasının 50 isminin hünerlerini sergileyeceğini belirtti. Önemli bir paylaşıma imza atan televizyon eleştirmenin Sina Koloğlu geçtiğimiz senenin birincisi olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programının da geçen sene olduğu gibi bu yılda reyting birinciliğine aday olduğunu açıkladı.

Programın jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Seda Sayan ve Yıldız Tilbe olarak ekranlarda yayınlanacak. Talat Bulut, Ebru Şahin, Kerem Alışık, Onur Buldu, Melis Sezen, Alina Boz, Selin Şekerci, Cemre Baysel, Büşra Pekin, Nilsu Berfin Aktaş ve Aslıhan Malbora ise programda yarışacak olan isimler arasında gösterildi. Bunun yanı sıra sosyal medya fenomenleri Danla Biliç ile Cemal Can'da O Ses Türkiye programının yılbaşı özel versiyonunda şarkı söyleyerek sevenleriyle buluşacak. Diğer taraftan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler de çift terapisi isimli gösterilerini sahneleyerek seyirci ile buluşacak.

Şarkılar bize söyler programı da Kanal D'de reyting rekabetine girerek yarışacak. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın uyumlu bir ekip olduğunu ifade eden televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu, Nükhet Duru, Uğur Aslan, Fatih Ürek, Ümit Besen, Berkay, Arif Susam, Koray Avcı, Safiye Soyman, Bülent Serttaş, Tanyeli, Berdan Mardini ve Gencer Savaş bandosu programda yer alan isimler olacak.

İbo Show ise Star TV'de rekabete katılacak ve programa İrem Derici, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer katılım gösterecek.

İrem Derici kimdir, kaç yaşında, nereli?

Jale Ediz ile Hulusi Derici'nin kızları olarak 21 Mart 1987 tarihinde dünyaya gelen İrem Derici 35 yaşındadır. Ünlü şarkıcı 4 yaşında org almaya başlamış ve lise ile beraber Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü bitirmiştir. Daha sonra İrem Derici İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamlamış ve pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ettiği sırada O Ses Türkiye yarışmasına katılım göstererek yarı finale çıkmıştır. 3 sene bir reklam ajansında O Ses Türkiye yarışmasından önce metin yazarı olarak çalışan ünlü şarkıcı, Monopop isimli grup ile Türkiye'nin pek çok yerinde sahne de almıştır.