Son dakika: Flaş haber verildi, Bankamatik kartınıza 40.000 TL ödeme olacak, Bankalar birleşti

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 40000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Bankamatik kartı hesabınız üzerinden sizlerde 40000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden faydalanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası ile birlikte, Denizbank tarafından yapılan kampanyaya katılabilir bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz. Bankamatik kartı hesabınız üzerinden 40000 TL ödeme alacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda 40000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemeleri verilmektedir. 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde sizlere ödenecektir. 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçların alabileceği kampanyaları cep telefonları üzerinden mesaj atarak katılabileceğini söyleyebiliriz.

40000 TL ihtiyaç kredisi

40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'ın mobil uygulamaları üzerinden de yapabilirsin. Banka müşterisi olan vatandaşlar, internet bankacılığı şifreleri oluşturarak ihtiyaç kredisi başvurularını, şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde yapabilmektedir. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından onay olabileceğini söyleyebiliriz.