Yeşim Ceren Bozoğlu Rol Aldığı Diziyi Final Yapmaktan Kurtarabilir!

Yapımı BKM tarafından üstlenilen ve ekran ömrüne başladığı günden bu yana beğeni ile izlenen Show TV dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bir haber ile çok konuşuldu. Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi projesine dahil olarak performans sergileyeceği öğrenildi. Ünlü oyuncunun Arzu karakteri ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde seyirci karşısına çıkacağı bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu söz konusu projede Mustafa Açılan tarafından canlandırılan Aras karakterinin annesi olarak hikaye dahil olacak. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine konuk oyuncu olarak dahil olması hem usta oyuncunun sevenlerini hem de dizi hayranlarını çok mutlu etti.

Yıllardır Aras karakterinin yolunu gözlediği ve her yerde aradığı annesi ile karşı karşıya gelmesi dizinin yeni bölümlerine damga vuracak. Aras’ın annesi Arzu ile karşılaşması ve daha sonra ikili arasında yaşanacak olan olaylar arasında merak konusu olarak görüldü. Hem senaryosu hem de proje tasarımı usta kalem Gani Müjde’ye ait olan dizinin kısa süre içerisinde final yapacağı da konuşuluyor. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi final mi yapacak, final bölümü ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacak?

Mayıs ayı sonlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin seyirci grubuna veda edeceği düşünülüyor. Söz konusu sizi projesinin reyting oranlarının da bazı bölümlerde düşüşe geçtiği görülüyordu. Bu sebeple proje için final kararının alındığı konuşuldu ve dizi hayranları alınan final karar karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Dizi senaryosunda olayların tek tek çözülmesi ile beraber seyirci grubu merak ettikleri sorulara yanıtlar da bulacak.

Sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli projenin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Ertan Saban, Pamir Pekin, Devrim Özkan, Mustafa Açılan, Nilsu Berfin Aktaş ve Ayşe Kırca gibi isimler rol alıyor.