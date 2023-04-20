Ateş Kuşları Gülayşe Sonunda Barbaros Gerçeğini Öğreniyor

Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmak için son hazırlıklarını gerçekleştiren Ateş Kuşları dizisi merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi projesi 21 Nisan 2023 tarihinde 13. bölümünü hayranları karşısına çıkaracak. Ekran ömrüne başladığı günden bu yana 12 bölümünü geride bırakan başarılı proje saat 20.00'de ekranlarda yer alacak. Seyirci grubu ise hikayeyi soluksuz bir şekilde izleyecek ve yaşanacak olan olaylar takip edilecek. Ateş Kuşları isimli dizide Barbaros karakteri Gülayşe'ye polis olduğunu anlatacak ve olaylar bu şekilde gelişecek. Diğer taraftan Çatal karakteri de Barbaros’a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyarak bu şekilde adımlar atacak.

Sabit karakteri Gülayşe'yi kaybetmenin acısını hissederek kendisini bir kamyon önüne atacak ve bu durum onun hayatında her şeyin değişmesine sebep olacak. Hacer'in hem geçmişi hem de onları anlaması için Ateş Kuşları’nın büyük öfkesi bir adım atmasına neden olarak görülecek. Projenin yeni bölümünde Çatal karakterinin babası olduğunu Barbaros'a söyleyip söylemeyeceği merak edildi.

Çatal Barbaros'un Menderes'i keşfetmesi ile beraber panikleyecek ve Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi düşünecek. Barbaros, Gülayşe'nin zamansız bir şekilde gerçekleştirdiği aşk ilanı ile sarsılacak ve çok şaşıracak. Gülayşe yalan söylemeye devam etmeye dayanamayacak ve ona gerçekleri anlatarak dikkatleri üzerinde toplayacak. İlk adım polis olduğunu açıklamak olacak.

Ateş Kuşları şimdi hem sevinçle hem de hüzünle yoğrulmuş bir bayram yaşarken sabit karakteri de herkesi şaşkına çevirecek hamlelerde bulunacak. Senaryosu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'a ait olan dizinin yapımı ise Mehmet Bozdağ tarafından üstleniyor. Söz konusu dizi projesinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken dizinin başrollerinde ise İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Hande Soral performans sergiliyor. 4 ünlü oyuncu Gülayşe, Barbaros, Ali ve Mercan karakterlerini canlandırıyor.