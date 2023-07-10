Ünlü oyuncu Onur Dikmen, Yeşil Vadi'nin Kızı isimli televizyon dizisi projesinde Metin karakterine hayat vererek hayranları karşısına çıkacak. Yeni dizi projesi ile adından söz ettiren ve bir süredir hayranları tarafından merak konusu olan ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık. Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi günlük dizi formatında yayınlanması sebebiyle merak toplamıştı. Hafta içi öğleden sonra izleyici grubu ile buluşmaya devam eden dizi özellikle oyuncu kadrosu ile de beğeni topluyor.

Show TV ekranlarında Beren Gökyıldız’ın başrolünde yer aldığı dizi Yeşil Vadi’nin Kızı isimli dizi projesi hafta içi öğleden sonra dizi hayranları karşısına çıkıyor ve yeni bölümlerini ekranlara taşıyor. Oldukça dram yüklü bir hikayeye sahip olan Yeşil Vadi’nin Kızı isimli televizyon dizisi projesi günlük dizi formatında yayınlanıyor. Diğer dizilere bakıldığı zaman daha farklı bir yapım konumunda olan proje bu özelliğini hem dram hem de eğlence ve umut dolu sahnelerine borçlu. Seyirci grubu Metin ve Melisa karakterlerinin yollarını kesişmesi ile beraber farklı duyguları aynı anda yaşayacaktır.

Dizi projesinin çok sıcak bir hikaye olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Onur Dikmen Melisa adında yerleştirme yurdunda yaşamış ve daha sonra bir aile edilmiş küçük bir kızın olduğunu ifade etti. Melisa'nın yeni ailesi ile arasında geçen bir problemden dolayı daha sonra Metin'in vereceğine girdiğini ifade eden Onur Dikmen maceranın da bu şekilde başladığını ifade etti. Seyirci grubu Metin ile Melisa karakterlerinin hikayesinin nereye doğru gideceğini merak ediyor ve projeyi duygu yüklü olarak yorumluyor. Ailesini küçük yaşta kaybeden Metin Melisa'nın hayatına girmesiyle yeni duygular yaşıyor ve o da Melisa gibi değişip dönüşüyor.