Yeni Stili Büyüledi! Özge Özpirinçci Projesi İçin Yeni Bir Karakter Yarattı

Ekranların sevilen ismi Özge Özpirinçci, yeni projesi için stilini değiştirdi ve yeni imajı ile hayranlarından beğeni topladı. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşamakta olan ünlü oyuncu, yeni projesi için hazırlıklar yapmaya başladı. Son dönemin en başarılı isimleri arasında yer alan Özpirinçci, saç stilin değiştirdi ve son halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabından son halinin fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, yapmış olduğu paylaşımın altına “yeni karakter yükleniyor” şeklinde bir açıklama yazısı yazdı. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin takipçilerinin beğenisine sunduğu bu fotoğraf, 67 binden fazla beğeni aldı ve takipçileri bu fotoğrafın altına çok sayıda yorum yaptı.

Geçtiğimiz ay 35. yaş doğum gününü Bebek’te bulunan bir mekanda kutlayan Özpirinççi, ünlü isimler ile bir araya gelip parti yapmıştı. Doğum günü partisine Özge Özpirinçci'nin kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk, Uraz Kaygılaroğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Murat Dalkılıç ve Berrak Tüzünataç gibi birbirinden başarılı isimler katılım göstermişti.

35. yaş gününü keyifli bir şekilde kutlayan oyuncu daha sonra ise arkadaşları ile birlikte Yeniköy'de bulunan 3 katlı müstakil evlerine geçiş yapmıştı. Özge Özpirinçci’nin sevgilisi Burak Yamantürk ve oyuncu arkadaşları Bebek’te bulunan bir mekan sonrasında çiftin evine geçip lüks villanın bahçesinde eğlenceye devam etmişti. İlerleyen saatlerde ise oyuncunun komşuları yüksek ses sebebiyle şikayetçi olmuş ve polise ihbarda bulunmuştu. Oyuncu Burak Yamantürk ise eve girmek isteyen asayiş ekiplerine “İzin verdiğiniz olmadan giremezsiniz” seklinde bir yanıt vermişti.

Çok sayıda oyuncunun Özge Özpirinçci'nin evinde bulunması ile birlikte basın mensupları da görüntü almak istemiş fakat Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Yamantürk, gazetecilere hakarette bulunmuştu. Polis ekibi arasında bulunan bir görevli ise daha sonra eve girmiş ve korona virüs salgınına karşı mesafeli olarak kurallara uyulduğu için oyunculara ceza kesmeden evden ayrılmıştı.