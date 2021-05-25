Kara Listede Olanlar Dikkat! Bu Bankalardan Rahatlıkla Kredi Kullanabilirsiniz!

Vatandaşlar unutkanlık ya da maddi yetersizlik sebep ne olursa olsun ödemeleri geciktiğinde bankalar tarafından takibe alınmaktalar. Vade günü geldiğinde taksitini geciktiren vatandaşlar bankalara karşı güvenirliğini de düşürmekte. Düşük kredi notu nedeniyle ileride kredi almak istediklerinde de sorunlar karşılaşmaktalar. Ya bankalar kredi notlarını gösterip bu vatandaşlara kredi vermemekte ya da oldukça düşük rakamlar da kredi seçeneği sunmakta. Kredi notunuz düşükse bile artık endişe etmenize gerek yok. Bazı bankalar kredi notunuz kötü de olsa kredi kullanma imkânı tanıyor. Peki düşük kredi notu olan kişilere kredi kullandıran bankalar hangileri? Merak edilen sorunun cevabı ve bu konudaki diğer detaylar haberin devamında.

Kredi ödemelerinizde herhangi bir aksaklık yaşanması kredi notunuzun düşmesine sebep olabilir. Kredi notunuzun düşük olması halinde bankaların büyük bir çoğunluğu, özel bankaların ise neredeyse tamamı, size kredi kullandırma konusunda tedirgin davranacaktır. Büyük olasılıkla da kredi başvurunuz reddedilecektir. Ancak bazı kamu bankaları kredi notuna takılmaksızın temel ihtiyaçlarına yönelik kredi kullanmak isteyen vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi kullanma imkânı sunuyor. Peki düşük kredi notuna sahip vatandaşlar hangi bankalardan bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilirler?

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARDA BU KREDİ FIRSATLARINDAN YARARLANABİLİRLER

Bankaların büyük çoğunluğu kredi kullanacak olan kişinin başvurusunu onaylamadan önce kişinin gelir seviyesine göre krediyi geri ödeme imkânı bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Yine vatandaşların geçmişteki borçlarının ödeme düzenliliğine bağlı olarak da kredi verip vermeyeceklerini karar vermekteler. Banka şartlarını sağlamayan vatandaşlarınsa hemen umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Koşulları sağlayamayan vatandaşlar için temel ihtiyaç kredileri sunmakta. Bu ihtiyaç kredileri seçenekleri bazı özel bankalar ve çoğunlukta olarak kamu bankaları tarafından kredi notuna bakılmaksızın tüm vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

10 BİN TÜRK LİRASI CEBİNİZDE

Pandemi döneminden önce gerek özel bankalar gerekse kamu bankaları ihtiyaç kredisi verirken daha sıkı politikaları takip etmekteydi. Fakat özellikle de kredi notunu bir ön kriter olarak belirlemiş olan kamu bankaları pandemi sürecinde güncel olarak bu kriterde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeler ile kredi notunu değerlendirmeye almadan tüm ihtiyaç sahiplerine 1000 ila 10000 Türk lirası arasında kredi kullanma imkânı tanınıyor.

Bireysel ihtiyaç kredilerine başvurmak isteyen ve kredi notu düşük olan vatandaşlar yoğun olarak kamu bankalarına müracaat etmekteler. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan bireysel temel ihtiyaç kredisi hizmetlerinden tüm vatandaşlar şartlara takılmadan kredi kullanabilmekteler.

Kamu bankalarından 36 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem seçeneği ile 5000 Türk lirası değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda aylık ödemeniz gereken taksit tutarı 188 TL olur. 36 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem seçeneği ile 7500 Türk lirası değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda aylık ödemeniz gereken taksit tutarı 282 TL olur. Son olarak da 36 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem seçeneği ile 10000 Türk lirası değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda aylık ödemeniz gereken taksit tutarı 376 TL olur.

Kullanacak olduğunuz kredi ödemelerini aksatmamanız, otomatik fatura ödeme talimatları vermeniz ve kredi kullandığınız bankada bir hesap açarak bir miktarda birikim yatırmanız kredi notunuzun yükselmesini sağlar. Bu sayede sonraki kredi başvurunuzda kredi notunuzdan dolayı başvurunuzun geri çevrilme ihtimali düşmüş olacaktır.