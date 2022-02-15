Yeni Dizi Süslü Korkuluk Bütçe Problemi Mi Yaşıyor?

Alina Boz ve Çağatay Ulusoy gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolünde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisi hakkında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı ve gerçekler merak konusu oldu. Projede işlerin sarpa sardığı şeklinde açıklamalar yapılırken projenin ekranlara gelmesinde de sorunlar yaşandığı şeklinde paylaşımlar gerçekleşti. Yeni dizi Süslü Korkuluk isimli proje ile ilgili ortalıkta dolaşan iddialar, söz konusu dizinin ekranlarda yayınlanmasında yüksek bütçe problemi yaşandığına işaret etti.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un dizi senaryosunu beğenip kabul etmesi ile birlikte OGM Pictures tarafından çekilecek olan Süslü Korkuluk dizisi hareket kazanmış ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu olmuştu. 2022 senesinin ilk gününde projenin tanıtımı yayınlanmış fakat daha sonra dizi ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştı. TV8 ekranlarında yayınlanacağı açıklanan dizinin bütçe problem yaşadığı şeklinde yorumlar yapıldı ve iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da merak konusu oldu.

Projenin yayınlanacağı kanal TV8 ile OGM Pictures’ın patronu arasında anlaşmazlık çıktığı şeklinde açıklamalar yapıldı ve elde edilen bu bilgiler izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Yaşanan anlaşmazlık sonrasında dizinin bu kanalda yayınlanmasından vazgeçildiği ifade edilmişti. Bir diğer iddia ise dizinin dijital platformlarda ekranlara geleceği yönünde oldu ve konu ile ilgili çeşitli görüşmelerin yapıldığı söylenildi.

Bütçe problemi ile adından söz ettiren Süslü Korkulul dizisinin oyuncularının çok yüksek ücretler istediği belirtildi ve ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yüksek tuttuğu ücretin altına inmek istemediği ifade edildi. Oyuncu kadrosunda bulunan diğer oyuncuların da yüksek ücret talep ettiği iddiası ortaya atıldı ve kanal ile yapım şirketinin zorlu bir süreç yaşadığı şeklinde yorumlar gerçekleşti. Konu hakkında elde edilen bilgilere göre başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un Süslü Korkuluk dizisinden istediği bütçenin düşürülmeye çalışıldığı söylenildi ve aksi takdirde dizinin çekilmesinin zor olacağı şeklinde bilgiler açıklandı.