Şükran Ovalı Yargı’nın Savcı Derya’sı Oldu!

Kanal D dizisi olan hukuk temalı proje Yargı’nın oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Şükran Ovalı dikkatleri üzerinde topladı ve sergilediği oyunculuk performansı ile izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Seyirci kitlesi Yargı isimli başarılı dizide yeni bölümde sevenleri karşısına çıkan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, projede Savcı Derya karakterine hayat vermeye başladı.

Ay Yapım imzalı olarak dizi hayranları karşısına çıkan hukuk temalı Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı, almış olduğu bu karar ile sevenlerini mutlu etti. Oyuncunun hayranları bir süredir Şükran Ovalı’nın dizide nasıl bir karaktere hayat vereceğini merak ve heyecan içerisinde takip ediyordu.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, bir süredir ekranlardan uzakta kalıyor ve dizi setlerinde yer almıyordu. Dün akşam Yargı dizisinin yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, Savcı Derya karakterine hayat vermeye başladı. Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın sevenleri ve hayranları oyuncunun hayat verdiği Savcı Derya karakteri ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına da imza attı.

Yargı dizisi sezon başından bu yana ters köşeleri ve etkileyici hikayesi ile beğeni topluyor ve izlenme rekorları kırıyordu. Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ise Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu ve diziye yeni bir soluk getirerek sevenleri karşısına çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının yapmış olduğu paylaşımlardan da anlaşıldığı üzere yeni karakter ile oyuncunun diziye büyük bir renk kattığı gözler önüne serildi.

Günümüzün hayranları Savcı Derya karakterini Şükran Ovalı’ya çok yakıştırdı ve konu hakkında çeşitli paylaşımlar gerçekleşti. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat ve Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü oyuncuların rol aldığı projenin kadrosuna Şükran Ovalı'nın dahil olması dizinin gelecek bölümlerinin nefes kesici olacağını gösteriyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncuların dizide hayat verdiği karakterin fotoğrafını paylaşarak tebrik mesajları yayınlamayı da ihmal etmedi.