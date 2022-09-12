Yeni Dizi Kızılcık Şerbeti, Yasak Elma'nın Yolundan Gidecek

Bir süredir Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve 6. sezon fragmanını izleyici kitlesiyle buluşturan Yasak Elma dizisi yeni bir proje ile benzer noktalara sahip. Kızılcık Şerbeti ise yeni dizi projesi olarak Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ve yeni bölümlerini yayınlayacak. Kulis bilgilerinden elde edilen son haberlere göre yeni dizi Kızılcık Şerbeti’nin bazı noktalarının Yasak Elma’ya benzer olduğu bilgisine ulaşıldı. İki başarılı senarist her iki projeyi de yazarken Yasak Elma 6 sezondur yayın hayatına devam etmesi ile Med Yapım’ın en uzun soluklu projesi olmuştu.

Senaryo noktasında Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin 5 sezon boyunca çok başarılı sonuçlar elde etmesinin altında Zeynep Gür ve Melis Civelek gibi birbirinden başarılı senaristin senaryo yazması yatıyordu. Fakat kış sezonunda Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün iki farklı projenin hikayesini omuzlarında taşıyarak büyük bir iş üstlenecek.

Her iki senariste de yeni sezonda büyük bir iş düştüğü öğrenildi ve Yasak Elma dizisinin senaristlerinin neler yapacağı merak konusu oldu. Melis Civelek ile Zeynep Gür Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesini 6 sezondur ayakta tutmaları ile ün toplamıştı. Milyonlar 6 sezon sonunda ise Yasak Elma'nın final bölümü ile televizyon ekranlarında yer alacak. Çok farklı ve soru işaretleri içeren bir senaryo Yasak Elma senaristleri tarafından hazırlanarak izleyici karşısına çıkacak. Gizemli olaylar, intikam, aldatma ve aşk bir arada Yasak Elma dizisinde yayınlanarak Fox TV ekranlarında 6. sezonuna başlayacak.

Diğer taraftan Yasak Elma dizisi senaristleri hakkında elde edilen yeni bilgilere göre iki ünlü ismin farklı bir proje ile anlaşma yaptığı öğrenildi. Bu durum da senaristlerin hikaye yazma noktasında iki farklı projeye bölünecekleri anlamına geliyor. Zeynep Gür ile Melis Civelek Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinin senaryosuna imza atacak.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun başrolde performans sergilediği Kızıllık Şerbeti isimli yeni dizi seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde beklenirken dizinin senaristleri de isimlerinden söz ettirdi. Senaristlerinin kim olduğu ile ilgili olarak projenin çok başarılı olacağı tahmin ediliyor.

İmza attıkları yeni dizi projesi ve Yasak Elma için de büyük emek vermesi gereken senaristler yoğun bir döneme giriş yaparak güçlü bir işe imza atmış oldu. Diğer taraftan her iki senaristin de 2 dizi projesinin senaryosunu üstlenirken herhangi bir problemin oluşup oluşmayacağı merak edildi.

Bugüne kadar 6. sezonuna kadar gelmesi ile adından söz ettiren Yasak Elma dizisi seyirci kitlesini tatmin eden bir yapım olmuştu. Diğer taraftan Kızılcık Şerbeti isimli dizinin beğeni toplaması ise yine senaristlerin bir görevi olarak yorumlanıyor. Yeni sezonda büyük bir yük üstlenmiş olan iki senarist, Yasak Elma ve Kızılcık Şerbeti gibi 2 iddialı dizinin senaryosunu üstlenerek isimlerinden söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Barış Kılıç ise bu konu hakkında dikkat çeken bir oyuncu olarak yorumlandı. Bu durumun sebebi ise Barış Kılıç'ın bir süre önce Yasak Elma dizisinde ve daha sonra iki farklı dizide de rol alması olarak yorumlandı.