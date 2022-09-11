IBAN Numarasına ve HESAP Numarasına Yarın Sabah Sonrasında 60.000 TL Ödeme Yatacak! Bu Para Kaçmaz...

60000 TL'ye kadar ihtiyacı olan vatandaşlar, yarın sabah itibariyle birlikte Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafından başlatılacak olan yeni kredi kampanyasına katılarak kendi hesap numaralarını ve iban numaralarına 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi kampanyalara katılmaları durumunda hesap numaralarına veya iban numaralarına yatırılacak olan 60000 TL, ödemelerde, düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceklerdir. Yarın sabah itibariyle başlayacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan bu kredilerde hemen düşük faizli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI: 60000 TL ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazın boşluk böyle kap aylik gelirini yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini gün ay yıl olarak yazması durumunda 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi yeterli olacaktır. yapı Kredi Bankası hesabı olan kişiler ise bankanın mobil uygulamasını kullanabilir.

QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler 24 ay vadeli 60000 TL kredi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden cep telefonlarından SMS atabilir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere bu iki banka üzerinden de yapıldığı, kredi kampanyasına katılmış olursunuz. Başvuru yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek de işlem yapabilmektedirler. En yakın QNB Finansbank şubesine giderek başvuru yapabilir ve onaylanan krediyi hesaba yatırabilirsiniz.